Il capsule wardrobe è la soluzione perfetta per avere ordine e non produrre sprechi: pochi ma efficaci, è questa la filosofia dell'armadio capsula.

Creare il guardaroba perfetto con pochi capi è possibile? Assolutamente sì. In gergo tecnico tale sogno è realizzabile grazie al capsule wardrobe, letteralmente un armadio “capsula” in grado di creare numerosi look a partire da alcuni capi base top.

Scopriamo meglio di che cosa si tratta e come dargli forma al meglio.

Capsule wardrobe: che cos’è?

La filosofia del capsule wardrobe nasce negli anni 70, ma è negli ultimi anni che è letteralmente esplosa, diventando tendenza assoluta del mondo moda.

L’idea che sta alla base del capsule wardrobe è in realtà molto semplice, proprio come il suo obiettivo: creare il guardaroba perfetto con un numero di capi “limitato”. In questo modo, dunque, si avrà la possibilità di realizzare più outfit combinando insieme – e in modo diverso – gli stessi capi.

Il termine capsule wardrobe è stato coniato da Susie Faux, la proprietaria della boutique Wardrobe a Londra degli anni 70, appunto. L’idea di Susie era proprio quella di mettere in piedi un guardaroba che fosse perfetto ed essenziali con poco: è possibile? Decisamente.

Il fenomeno capsule wardrobe esplode nel bel mezzo degli anni 80: era il 1985 quando la designer Donna Karan realizza la sua Seven Easy Pieces, ossia una collezione capsula formata da soli sette semplici capi interscambiabili tra loro.

L’idea era quella di avere tutti gli outfit eventuali già davanti agli occhi la mattina, poco prima di andare al lavoro.

Come funziona il capsule wardrobe e come sfruttarlo al meglio?

Il capsule wardrobe nasce con un obiettivo ben preciso: no sprechi, semplicità e organizzazione. L’idea alla base del guardaroba-capsula è quella di riuscire a creare outfit alla moda pur non avendo migliaia di vestiti sparsi per casa.

Come riuscire a ottenere un capsule wardrobe? Semplice, acquistando alcuni capi chiave del mondo fashion, quelli che nel pieno scorrere delle novità, riescono sempre a essere in tendenza. Gli evergreen, per intenderci.

Pare che il numero perfetto di capi per il capsule wardrobe sia di 37, anche se sono diverse le voci che indicano un numero pari a un massimo di 50. Più difficile, invece, scendere sotto i 37 capi; pensate che sono diverse le persone in grado di realizzare un capsule wardrobe con solamente 10 capi: una sfida enorme.

Per dare vita all’armadio dei sogni lontano da sprechi e consumismo, dunque, è bene tenere a mente alcuni passaggi fondamentali:

Scegliere i capi in base alla propria silhouette: in questo modo sarete sicure di avere a portata di mano capi in perfetta linea con le vostre curve; Creare una palette cromatica adatta ai propri gusti, ma occhio alle tendenze: sì a capi di colore basic come il nero e il bianco, immancabili; Non abbondare di colori sgargianti e trame troppo particolari: tenete sempre a mente che i capi devono essere il più possibile interscambiabili tra loro; Sì al fast fashion, ma solo se strettamente necessario. Puntate piuttosto alla qualità dei tessuti, in questo modo i vostri capi dureranno più a lungo; Puntate su capi basic come t-shirt, jeans, pantaloni eleganti, blazer e maglioncini. Al resto ci penseranno gli accessori.

Creare un capsule wardrobe non è poi così complesso: provare per credere.