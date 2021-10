Non solo modelli o colori. Per un guardaroba davvero perfetto e che ci valorizzi appieno dobbiamo tenere conto anche della nostra body shape, ovvero, letteralmente della forma del nostro fisico.

E non vale solo per i pantaloni o i vari tipi di scollatura, ma anche per capispalla come cappotti e giacche.

Sopriamo quindi quali sono quelle perfette in base alle nostre…curve!

Cappotti e giacche per ogni fisico: triangolo o pera

La body shape a triangolo, anche detta “a pera”, è simile a quella a clessidra specialmente per quanto riguarda il punto vita, ma con della sproporzione tra la parte inferiore del corpo che risulta essere più piena e quella superiore, che invece risulta essere più asciutta.

In questo caso i cappotti e le giacche più adatte dovranno aggiungere volume alla parte superiore del corpo, tenendo però ben evidenziato il punto vita.

Il cappotto color cammello di Marella, con la classica cintura che si annoda in vita, è un perfetto esempio.

Cappotti e giacche per ogni fisico: triangolo inverso o mela

Al contrario della body shape a triangolo, in quella a triangolo inverso o mela la parte superiore è più piena rispetto a quella inferiore, più esile.

Anche in questo caso bisognerà bilanciare le due parti, puntando però il focus sulle gambe, punto forte di questo tipo di fisico. Giacche e cappotti dovranno avere un taglio dritto, che snellirà la figura senza aggiungere volume alla parte superiore. Un modello molto particolare da provare potrebbe essere la giacca in finta pelle, con texture effetto cocco, di NA-KD.

Cappotti e giacche per ogni fisico: per la forma a clessidra

L’invidiatissima silhouette a clessidra è caratterizzata da bilanciamenti più o meno perfetti, quindi seni e fianchi pronunciati, e vita asciutta.

In questo caso ciò che bisognerà fare sarà esaltare le forme con cappotti e giacche dai tessuti non troppo spessi e dai tagli slim fit. Ovvero tutti quei modelli che non vanno ad aggiungere ulteriore volume, soprattutto sul punto vita, come l’elegante cappotto sciancrato di Boss.

Cappotti e giacche per ogni fisico: per la forma a rettangolo

Per quanto riguarda la body shape a rettangolo, è tendenzialmente asciutta e l’ampiezza di spalle, vita e fianchi risulta essere otticamente sulla stessa linea.

Una silhouette fortunata, perché potrà sbizzarrirsi e giocare letteralmente con la moda, scegliendo giacche e cappotti dal taglio maschile, dritto e a doppiopetto, a prescindere dal volume del capo. Assolutamente da provare, per esempio, il blazer a doppiopetto di Max Mara Weekend con fantasia in tartan sui toni del marrone.

Cappotti e giacche per ogni fisico: la forma ovale

Il punto debole della body shape ad ovale è l’addome, che tende ad essere più morbido rispetto alla parte inferiore del corpo.

I cappotti e le giacche più adatte a questa forma specifica avranno un taglio dritto e saranno anche molto basic. L’obiettivo infatti sarà quello di creare linee verticali. Molto particolare, in questo caso, il cappotto proposto dal brand Luisa Spagnoli, con il dettaglio dei bordi in pelle in contrasto con il tessuto.