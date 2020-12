Tra le tendenze moda cappotti autunno inverno di quest’anno, il cappotto a vestaglia è il must dei must. Lo vediamo declinato in diversi modelli e varianti, perfetto da indossare in qualsiasi occasione, di giorno e di sera. Niente paura: sta bene a chiunque! Quindi, vediamo qui di seguito i migliori modelli di cappotti a vestaglia per l’inverno 2020 21.

Cappotti a vestaglia inverno 2020 21

Questo tipo di cappotto è un’alternativa semplice e très chic al più ricercato cappotto con la cintura in vita separata. Adatto a tutte le fisicità, avvolge la figura, donandole eleganza e quel tocco di sofisticatezza che non guasta. Si può indossare sia di giorno sia di sera, per il lavoro, per il tempo libero, per le cene più informali e le occasioni più particolari.

Insomma, è un vero e proprio capispalla passepartout da avere sempre nell’armadio a portata di mano, per qualsiasi evenienza.

Se infatti siete in cerca di un cappotto elegante e versatile, questo è quello che può fare al caso vostro, perché ben si presta a diversi stili e mood. Per quest’anno, lo vediamo declinato in moltissime varianti di colore e lunghezze, dal più corto al più lungo. Ma con cosa abbinarlo? Veramente con tutto: dai vestiti alle gonne, dai pantaloni e persino con la tuta per un look di contrasti molto cool e contemporaneo.

I migliori modelli da comprare

Vediamo qui di seguito i migliori modelli di cappotti a vestaglia da cui prendere spunto per un acquisto mirato:

Dixie

La prima proposta ci viene da Dixie con un cappotto a vestaglia in tartan con frange. L’ideale per tutti i giorni da abbinare a jeans skinny e bikers/sneakers oppure per look più classici e formali come gonna longuette e dolcevita.

Max Mara

Max Mara ci propone la variante classica classica del cappotto a vestaglia in un colore caldo e tipicamente invernale, un vero must per ogni giorno. Bellissimo da abbinare con pantaloni della tuta o con vestiti lunghi e gonne plissettate. E come scarpe? Stivali lunghi in pelle neri.

Twinset

Il cappotto di Twinset è invece un reversibile in panno double con motivo check, indicato per look molto basic e minimal sui toni neutri, da abbinare a sneakers, bikers oppure più elegante a décolleté nere.

Ralph Lauren

Sinonimo di eleganza e classicità, il cappotto a vestaglia double face di Ralph Lauren è quello che fa al caso vostro se state cercando qualcosa ancora di più originale e diverso dai più tradizionali.

Mango

Mango ci propone una versione più casual del cappotto di Ralph Lauren, ma lo stesso si presa a diversi tipi di occasioni. La morte sua? Abbinatelo ad un vestito nero in maglia per la sera, calze velate e tronchetti dello stesso colore.

Stradivarius

E vogliamo parlare della proposta chic e versatile di Stradivarius? Rispetto ai precedenti, è leggermente più leggero, ma basta abbinarci sotto un maglione o una felpa pesanti e il gioco è fatto. Consiglio su come abbinarlo in modo cool? Con una bella tuta bianca o grigia, bikers o sneakers.