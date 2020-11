Ormai l’inverno è alle porte e con lui i nostri amati cappotti. Lunghi, corti, di media lunghezza, ampi, aderenti, i cappotti sono il must della stagione più fredda, ci accompagnano di giorno in giorno, sia per il lavoro che per il tempo libero.

Di sera? Insieme ad un bel tacco o ad un bel stivale alto, sono eleganti e molto femminili. Ma per quest’anno, ad accompagnare il cappotto troviamo un accessorio in più, pronto per segnarci il punto vita e per darci quel tocco in più trendy e chic che non guasta. Stiamo ovviamente parlando della cintura! Ecco qui di seguito i consigli su come indossare il nuovo must per l’inverno 2021, ovvero la cintura in vita con il cappotto.

Cintura in vita sul cappotto per l’inverno 2021

Di stagione in stagione, il cappotto continua a catturare la nostra attenzione e a calcare le passerelle di ogni città. Stilisti e brand ci propongono ogni anno diversi modelli e varianti, giocando su tessuti, misure e colori. Anche per quest’anno possiamo stare tranquille perché avremo il nostro alleato perfetto! Infatti, per l’inverno 2020-2021 il must dei must sono i cappotti over e di ispirazione vintage, anche se sono lo stesso di tendenza le lunghezza svasate.

Divertitevi a creare look chic e stilosi con l’aggiunta, ovviamente, dell’accessorio più cool della stagione: la cintura in vita. Darà quel tocco in più che non guasta ad ogni outfit!

Sceglietela del materiale, del colore e della misura che preferite: l’importante è indossarla! Così, potrete segnare il vostro punta vita che slancerà subito la figura e inoltre, renderete ogni vostro look, anche quello basic e semplice, più ricercato e stiloso. Se non siete esperte di cinture, provate a giocare e sperimentare un po’, alla fine troverete di sicuro la vostra idea preferita. Ma niente paura: qui di seguito vi sveliamo qualche piccolo trucchetto (e consiglio) su come indossare la cintura in vita con il cappotto.

I consigli su come indossare la cintura

Come abbiamo già detto, non esiste una regola precisa su come indossare la cintura in vita con il cappotto. Potete scegliere le dimensioni che più vi stanno bene e che più vi valorizzano e i colori che più si adattano ai vostri look. E per quanto riguarda il materiale, un buon consiglio è quello di optare per una cintura in pelle o in simil pelle: aggressive e femminile al punto giusto, l’ideale per ogni cappotto.

Se però state andando nel panico solo all’idea, vi aiutiamo noi con qualche piccolo trucco. Per prima cosa, pensate al cappotto che avete o che vorreste comprare. Di che dimensioni è, ampio o aderente? Se volete seguire le tendenze alla lettera, il must di quest’anno è quello più over e dai richiami vintage. Materiali da prediligere? Lana, cashmere oppure tessuti mixati per rendere il cappotto più resistente a basse temperature.

E la cintura? Dipende dalla vostra altezza e appunto dai modelli che indossate. Se siete alte e slanciate, potete giocare sia con le cinture belle grosse e vistose, sia con quelle più sottili e fini; sta a voi scegliere in base al look. Se invece siete di statura più bassa, attenzione alle dimensioni! Meglio optare per una cintura meno pronunciata per evitare di sconvolgere l’equilibrio tra le proporzioni. Anche perché se indossate un cappotto di tendenza, un po’ ampio e abbastanza lungo con una cintura maxi, subito vi abbasserà la figura.

E passiamo ai colori: ton sur ton con il cappotto per un abbinamento bon ton e molto chic. Invece la cintura di colore a contrasto se amate sperimentare e avere quel tocco più trendy e grintoso. Di norma, bisogna anche vedere il vostro cappotto di che nuance è. Se siete amanti dei toni neutri e tradizionali come il beige, il nero, il cammello e il bianco, allora il must è la cintura in nero o al massimo in marrone. Se invece, osate anche colori più vivaci come il giallo e il rosso, potete restare sulla stessa gamma cromatica. Infine, se volete indossare colori pastello come il rosino e l’azzurrino, attenzione alle nuance dell’intero look, ma sicuramente il nero sarà la soluzione ideale.