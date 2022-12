Sarà Piazza de Ferrari di Genova ad ospitare il grande evento musicale Capodanno in musica 2023 di questa sera, 31 dicembre, il concerto live e in diretta con il quale milioni di telespettatori diranno addio al 2022 e accoglieranno a braccia aperte il nuovo anno in arrivo.

Anche per stavolta, come per le ultime edizioni, sarà Federica Panicucci a presentare la manifestazione, alla quale parteciperanno tutti gli artisti italiani più amati e seguiti in circolazione che hanno fatto il bello e il cattivo tempo nelle classifiche degli ultimi mesi.

Scopriamo dunque insieme tutto quello che c’è da sapere su questa serata!

Capodanno in musica 2023: tutti i cantanti nel cast

A salire del palco montato per l’occasione nella centralissima piazza genovese saranno Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors.

Questi saranno però gli artisti che canteranno a Genova, ma non saranno le uniche performanche ad essere trasmesse in diretta su Canale 5: nel corso della serata, infatti, Federica Panicucci si collegherà anche con le piazze di Bari e Matera dove canteranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

L’appuntamento, vi ricordiamo, è fissato stasera su Canale 5 (e su Mediaset Play in streaming) a partire dalle ore 20:40.

La diretta radio

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta radiofonica. In diretta da Genova, in parallelo, si collegheranno anche Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan. La regia dell’evento, per il resto, è stata affidata per l’occasione a Luigi Antonini.