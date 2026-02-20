Capodanno cinese 2026 e zodiaco: cosa significa l’anno del Cavallo

Il Capodanno cinese, chiamato anche Festa di Primavera o Lunar New Year, è una celebrazione che unisce mito, pratiche rituali e convivialità familiare. Nel 2026 la ricorrenza inizia il 17 febbraio e apre l’anno dedicato al Cavallo, con l’elemento Fuoco associato secondo il calendario tradizionale.

Questa guida spiega come funziona il ciclo dello zodiaco cinese, perché la data varia ogni anno, quali sono le usanze più diffuse e come riconoscere il proprio segno e il proprio elemento.

Troverai inoltre una panoramica dei piatti tipici e delle tradizioni praticate in Cina e nelle comunità cinesi nel mondo.

Origini, calendario e significato dell’anno nuovo

Il Capodanno segue un calendario lunisolare, perciò la data non corrisponde al calendario gregoriano ma cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio: è il secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno. La festa nasce da antiche leggende, tra cui quella del mostro Nian, e rappresenta simbolicamente un nuovo inizio in cui si auspica fortuna, prosperità e serenità per l’anno a venire.

Il simbolismo del Cavallo di Fuoco

L’abbinamento del segno e dell’elemento caratterizza ogni anno. Il Cavallo evoca dinamismo, energia e socievolezza; combinato con l’elemento Fuoco indica passione, slancio e possibilità di cambiamenti rapidi. Secondo le credenze popolari, un anno così può portare opportunità e movimento, ma anche bisogno di gestione dell’impulsività.

Tradizioni principali e cibo simbolico

Le celebrazioni durano in genere quindici giorni, con momenti focali come il primo giorno dell’anno e il Lantern Festival.

Le pratiche pre-festività comprendono pulizie domestiche per eliminare la sfortuna, decorazioni rosse e l’affissione di coppie di versi augurali. Il rosso è il colore dominante perché rappresenta protezione e fortuna.

Piatti e significati

Il cibo è un linguaggio simbolico: i jiaozi (ravioli) simboleggiano ricchezza, il pesce porta l’idea di abbondanza perché la parola richiama il concetto di surplus, i noodles lunghi augurano longevità e il nian gao è associato a progresso e successo.

Durante il Lantern Festival si consumano le tangyuan, palline di riso dolce che rappresentano l’unità familiare.

Lo zodiaco: i dodici segni e come trovare il proprio

Lo zodiaco cinese è composto da dodici animali che si susseguono in un ciclo di dodici anni, iniziando con il Topo (Rat) e proseguendo con Bue (Ox), Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra (Sheep), Scimmia, Gallo, Cane e Maiale (Boar). Il segno dell’anno di nascita influisce simbolicamente su tratti di personalità e inclinazioni.

Per stabilire il proprio segno è essenziale verificare se la data di nascita è antecedente o successiva al Capodanno lunare dell’anno in questione. Chi nasce a gennaio o febbraio deve controllare la data precisa del Capodanno di quel particolare anno, perché il passaggio di segno avviene con l’inizio del nuovo ciclo lunare.

Caratteristiche generali dei segni

Ogni animale porta attributi tipici: il Topo è curioso e intraprendente; il Bue è laborioso e affidabile; la Tigre è coraggiosa e impulsiva; il Coniglio cerca armonia; il Drago è carismatico; il Serpente è riflessivo; il Cavallo è energico e socievole; la Capra è creativa e compassionevole; la Scimmia è ingegnosa; il Gallo è teatrale e preciso; il Cane è leale; il Maiale è onesto e generoso.

Gli elementi e il loro ruolo

Oltre agli animali, ogni anno è dominato da uno dei cinque elementi: Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua. Questi elementi interagiscono con il segno e ne modulano le caratteristiche: il Metallo accentua la determinazione, l’Acqua favorisce la comunicazione, il Legno valorizza la generosità, il Fuoco stimola l’impeto e la Terra dà concretezza.

Conoscere l’elemento associato al proprio anno di nascita offre una chiave aggiuntiva per comprendere inclinazioni e possibili percorsi personali, oltre a influenzare l’interpretazione delle previsioni annuali.

Che si partecipi alle parate di Roma o Milano o si festeggi in famiglia, il cuore della celebrazione resta il desiderio di rinnovamento e di buon auspicio per l’anno che comincia.