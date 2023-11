Capelli spettinati: imparare come gestirli è assolutamente fondamentale per riuscire ad ottenere uno stile impeccabile, ma sbarazzino e senza troppi passaggi inutili. Siete pronte?

Capelli spettinati: come imparare a gestirli coi consigli dell’esperto

L’estate è finita: con lei, è andato via anche il nostro stile easy e più rilassato. I capelli messy grazie all’aria e all’acqua di mare, purtroppo, ormai sono solo un nostalgico ricordo estivo, del caldo e delle vacanze. Oppure no? E se vi dicessimo che c’è un modo, semplice ed efficace, per ottenere lo stesso effetto “spettinato” anche in inverno, ma senza sembrare appena scappate di casa?

L’esperto hair stylist Filippo Beltramo, ci offre qualche dritta veramente top:

” L’idea è creare un look casuale ma non disordinato, altrimenti si rischia di sembrare sciatte. L’effetto deve essere invece disimpegnato ma voluto, ovviamente senza che gli altri se ne accorgano” – dice l’esperto. Ben vengano capelli curati, anche se lasciati in libertà, semaforo rosso, invece, per tutti quei tagli che ci fanno apparire sciatte.

Ma allora, quale sarebbe la differenza principale tra messy hair ed onde? :

“La differenza è che le onde, anche quando sono “da spiaggia”, conservano pur sempre un minimo di definizione, che qui invece si vuole…rompere!”.

Questo genere di hairstyle, di certo, è l’ideale per coloro che hanno già capelli mossi o ricci: ma come si fa se i capelli sono assolutamente lisci? Vediamolo insieme.

Capelli messy, ma lisci: come fare secondo l’esperto

Filippo Beltramo ci spiega che anche le lisce naturali, con un po’ di impegno e strategia, potranno ottenere un bellissimo effetto messy, ma la prima regola è: non chiamiamole beach waves!

“Per rendere i capelli spettinati si parte dallo shampoo che deve essere leggero, cioè privo di agenti nutritivi che possano appesantire. Meglio optare per shampoo volumizzanti in caso di capelli fini e shampoo districanti se i capelli sono spessi e doppi”

Perfetto, ma una domanda ci sorge spontanea: le ragazze con capelli lisci, dovrebbero comunque usare il balsamo, anche al fine di ottenere un effetto spettinato?

“Certo, a patto però di scegliere conditioner non troppo nutrienti che potrebbero tendere ad appesantire le punte, un aspetto importante se si vuole lisciare la chioma. In questo caso, invece, si cerca movimento, ed ecco che il prodotto dopo-shampoo deve regolarsi di conseguenza: leggero e dalla consistenza fluida” – ci puntualizza ancora l’esperto. “Bisogna solo fare molta attenzione agli oli nutrienti, che per questo styling sono vivamente sconsigliati”.

I migliori consigli per ottenere dei perfetti “Bed Hair”

Vengono dunque definiti “bed hair”, come se ci fossimo appena alzate dal letto con questo hair style.

E tutte, come abbiamo già detto, possiamo ottenerli e sfoggiarli durante la stagione autunno/inverno 2023. E’ bene però, seguire qualche piccolo ed utile consiglio.

No alle formule troppo ricche ed idratanti: Che si tratti di shampoo o di balsamo, meglio non andare troppo a nutrire o ad appesantire.

Che si tratti di shampoo o di balsamo, meglio non andare troppo a nutrire o ad appesantire. Si alle polveri volumizzanti: Questo genere di prodotto ci offre anche un effetto texturizzante, ideale per chi ha capelli troppo fini, oppure con poco volume.

Questo genere di prodotto ci offre anche un effetto texturizzante, ideale per chi ha capelli troppo fini, oppure con poco volume. Sì alla spuma: Per modellare, direttamente con le mani, senza spazzole o phon, basta una buona spuma oppure una mousse volumizzante alle radici e modellante sulle lunghezze.

Per modellare, direttamente con le mani, senza spazzole o phon, basta una buona spuma oppure una mousse volumizzante alle radici e modellante sulle lunghezze. Sì all’olio-non-olio: Si tratta di un prodotto a base di semi di lino, naturale e semplice da usare. Non unge e non appesantisce.

E voi? proverete questo hair style di tendenza?

