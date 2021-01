I capelli sono una parte fondamentale della bellezza femminile e le donne ci tengono in modo particolare alla loro cura e dedizione. Spesso le troppe decolorazioni portano a causare danni ai capelli. Cosa fare se si hanno i capelli rovinati dalla tinta? Vediamo insieme tutti i consigli e suggerimenti utili per il capello.

Capelli rovinati dalla tinta

Sono tante le ragazze che, per cambiare look ai propri capelli, optano per una decolorazione o tintura fatta in casa. Per quanto sia bello avere i capelli di un colore diverso, bisogna anche dire che la tinta non fa bene. Inutile girarci intorno, la tinta rovina i capelli portando a danni e conseguenze terribili per il cuoio capelluto.

I capelli rovinati dalla tinta appaiono particolarmente secchi, sfibrati, stopposi, oltre a essere molto deboli per cui risulta difficile gestirli e domarli, magari per creare delle acconciature.

La tintura ha effetti a lungo termine sul capello, per cui bisogna pensarci attentamente quando decidete di colorarvi la chioma. La tintura chimica è ricca di sostanze che aprono le squame di cui si compone il capello portandolo ad attecchirsi e, quindi, indebolirsi.

Per questa ragione, è consigliabile cercare di non abusarne troppo o limitare le tinture. Inoltre, se la tinta non risulta applicata nel modo corretto, magari in casa, senza l’ausilio di un esperto, porta i capelli a seccarsi, sfibrarsi e indebolirsi.

Non solo i capelli sono rovinati a causa della tinta, ma anche il cuoio capelluto che ne risente divenendo arido e problematico.

La tinta porta a rovinare i capelli e la salute del cuoio capelluto in quanto si compone di sostanze che portano a danneggiarli. Cercate di optare, qualora decideste di colorare i capelli a casa, di tinture a base di componenti naturali in modo da prendersi cura del capello.

Capelli rovinati dalla tinta: cosa fare

Sono molte le persone che decidono di sottoporsi alla tintura dei capelli per cambiare look o anche per coprire i colori bianchi, ma la tinta rischia di creare seri danni al capello. Comunque, non disperate perché i capelli rovinati dalla tinta si possono trattare con alcuni accorgimenti e soluzioni specifiche al problema.

Per i capelli rovinati dalla tinta bisogna avere una cura e attenzione maggiore. Il capello necessita di una idratazione maggiore e, per riuscire in questo, bisogna usare dei prodotti che li rinforzino e nutrano dall’interno. In questo modo il capello si rigenera garantendo una chioma che sia splendente e luminosa, senza più quell’effetto antiestetico.

Per trattare i capelli rovinati dalla tinta, bisogna non lavarli tutti i giorni, ma soltanto tre volte a settimana con acqua e shampoo senza solfati. Si raccomanda di usare solo acqua fredda oppure a temperatura ambiente, soprattutto nel periodo invernale. Proteggeteli dai raggi del sole che sono nemici dei capelli tinti usando un olio che li protegga.

Se vi accorgete che i capelli sono troppo danneggiati o rovinati dalla decolorazione, optate per una soluzione a base naturale, quale la maschera nutriente oppure degli impacchi come olio d’oliva o uova che possono nutrire il capello e farlo tornare allo splendore e lucentezza di un tempo. Scegliete trattamenti che idratino il capello sin dalla radice.

La migliore lozione professionale

Per i capelli rovinati dalla tinta evitando che possano cadere e, quindi, andare incontro ad alopecia, sono diverse – come si è visto – le soluzioni d’adottare. La migliore, al momento, in base al parere di professionisti, ma anche dei consumatori che ne hanno manifestato l’efficacia e i risultati, è sicuramente Foltina Plus. Si tratta di una lozione professionale made in Italy che dona risultati e benefici ottimi alla salute del capello.

Foltina Plus è una lozione spray che permette di avere nuovamente una chioma bella e lucente. Un prodotto che è considerato la migliore alternativa al trapianto dal momento che agisce dall’interno del capello. Per una chioma che sia folta e dimenticare le zone diradate, questo prodotto è la migliore lozione professionale da usare. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione che, grazie ai principi attivi in essa contenuti, permette di stimolare la crescita del capello interrompendone la caduta, favorisce la microcircolazione migliorando e stimolando i follicoli spenti. In aggiunta a queste caratteristiche, aiuta il capello a ricrescere nel modo migliore, soprattutto nelle zone che sono maggiormente interessate dal diradamento.

Non ha nessun olio al suo interno per cui i capelli risultano perfettamente puliti e lucenti. Potete usarla su qualsiasi tipo di capello ed è un prodotto valido sia per donne che per uomini. Molto facile da usare dal momento che basta spruzzarle nelle aree diradate, cominciare a massaggiare effettuando dei movimenti circolari e lasciare che questa lozione si assorba in profondità.

Inoltre, è particolarmente raccomandata dagli esperti dal momento che si compone dei seguenti ingredienti a base naturale che sono:

Arginina: un aminoacido che aiuta a rinvigorire la chioma dandole maggiore splendore e lucentezza

un aminoacido che aiuta a rinvigorire la chioma dandole maggiore splendore e lucentezza Serenoa: stimola la microcircolazione contribuendo ad avere capelli forti e sani

stimola la microcircolazione contribuendo ad avere capelli forti e sani Fieno greco: ricco di fitoesrogeni, favorisce la crescita dei capelli diradati e dona protezione all’intera capigliatura.

Dato che è un prodotto talmente originale ed esclusivo che non potete acquistarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce, la sola possibilità è digitare il sito ufficiale, collegarsi, compilare il modulo con i vostri dati e inviare l’ordine. Foltina Plus è in offerta stagionale al costo di 49 € per due confezioni con le spese di spedizione gratuite. Per il pagamento, potete scegliere tra Paypal, carta di credito oppure al corriere in contanti al momento della consegna.