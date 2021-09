Sono molte le ragazze che voglino fare una nuova acconciatura e look. Spesso questo cambio coincide con la tintura che, a lungo andare, rischia di rovinare il capello. Ecco come correre ai ripari per i capelli rovinati dalla tinta e quale trattamento usare per farli tornare splendidi e lucenti.

Capelli rovinati dalla tinta

Tingersi i capelli è una pratica sempre più diffusa. Solitamente si fa la tinta per avere un nuovo look oppure per nascondere i capelli bianchi. A volte non ce ne rendiamo conto o non lo sappiamo, ma la tinta rovina i capelli danneggiandoli. Le tinture chimiche sono una vera e propria violenza per il cuoio capelluto e la chioma, in generale.

La tintura chimica ha al suo interno delle sostanze che aprono chimicamente le squame di cui si compone il capello per fare in modo che il colore penetri in profondità attecchendo.

Se si abusa troppo di questo trattamento senza farlo nel modo corretto, i capelli rovinati dalla tinta appaiono secchi, deboli e anche stopposi.

A quel punto anche il cuoio capelluto diventa arido arrivando a perdere i capelli e quindi andando incontro alla calvizie. A prescindere se la tintura sia fatta a casa oppure in un salone di bellezza, non è salutare per il cuoio capelluto, anzi, rovina il capello e lo danneggia facendolo apparire sfibrato e indebolito.

Le tinture contengono delle sostanze chimiche come ammoniaca o perossido di idrogeno che portano i capelli a essere fragili e inclini alla rottura. Il perossido di idrogeno distrugge il colore naturale del capello e lo secca. Per questo è molto importante tingere i capelli in modo sicuro e con alcuni accorgimenti per limitare i danni.

Capelli rovinati dalla tinta: consigli

Può capitare di usare delle tinture che non sono adatte per cui la chioma ne risente e i capelli appaiono stopposi. Per rimediare ai capelli rovinati dalla tinta, ecco alcuni rimedi e accorgimenti da attuare per migliorare la salute e il benessere del capello. Sono capelli rovinati dalla tinta che appaiono opachi e difficili da pettinare e domare.

Per ridare alla chioma la giusta lucentezza e splendore naturale, è importante non lavare i capelli tutti i giorni, ma soltanto una volta a settimana in modo da evitare lo stress al capello. Il cuoio capelluto ha bisogno di tempo per produrre il sebo, una sostanza che riveste e protegge il capello. Bisogna trattarli con dolcezza.

Si consiglia di usare un asciugamano, magari in microfibra e frizionarli dolcemente senza strofinarli e massaggiare la cute anche durante il lavaggio. Si raccomanda di farli asciugare alla luce del sole, quindi in maniera naturale, evitando il phon e l’uso della piastra in quanto possono affaticarli maggiormente.

Per chi non riesce a fare a meno del phon, è possibile usarlo tenendolo a una temperatura bassa e non troppo alta. No all’uso di spazzole con setole in plastica, ma optare per un pettine a denti larghi che districa i nodi. In caso di spazzola, meglio puntare su un modello in fibre naturali, magari con setole di cinghiale.

Capelli rovinati dalla tinta: miglior rimedio

Dal momento che i capelli rovinati dalla tinta possono portare a perderli e quindi a calvizie, la soluzione migliore per arrestarne il processo e di conseguenza la caduta è l'uso di una lozione spray.

I risultati sono visibili sin da subito. Una lozione professionale che permette di avere una chioma forte, splendida e folta. Un prodotto che funziona molto bene soprattutto nelle aree diradate dal momento che interrompe e contrasta la caduta del capello. Stimola la microcircolazione e i follicoli spenti, arresta la calvizie soprattutto nelle zone maggiormente diradate.

Grazie a Foltina Plus, è possibile notare che le zone diradate cominciano pian piano a rinfoltirsi e i follicoli si risvegliano. I principi contenuti in questo prodotto aiutano a prendersi cura dei capelli in modo naturale e sano. I componenti non causano controindicazioni o effetti collaterali poiché sono naturali.

All’interno di questa lozione naturale, si trovano arginina che ha un effetto vasodilatatore dal momento che stimola la crescita del capello, la serenoa che ostacola la produzione dell’ormone DHT e rallenta la caduta dei capelli, infine il fieno greco, ricco di tantissimi fitoestrogeni che combattono la calvizie rafforzando il capello.

Basta spruzzare la lozione nelle zone più diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che entri in profondità. Possono usarlo sia uomini che donne a seconda del capello.

Una lozione come Foltina Plus può essere applicata spruzzandola nelle zone più diradate.