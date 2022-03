Un’idea perfetta per un nuovo taglio di capelli primavera-estate 2022 è la frangia a coda di rondine. Uno stile molto femminile che si rifà all’iconica frangia di Brigitte Bardot. Icona di bellezza e di stile degli anni 60-70, BB è la regina di questo stile per capelli, infatti è stata lei per tantissimo tempo a portarla lunga fin sotto gli occhi, piena e voluminosa in cima e più sfilata sui lati, rigorosamente aperta a metà per incorniciare con delicatezza i lineamenti e rendere il look più femminile.

Capelli primavera estate 2022

Questa frangia è un grande classico e resta uno dei tipi di frangia più amati. La caratteristica per eccellenza di questo taglio è che si deve aprire a metà (come una coda di rondine) e si deve poggiare sulle sopracciglia, conservando una parte più voluminosa in alto mentre i lati devono scendere giù ed essere più sottili. Questa frangia molto versatile si adatta sia ai capelli lunghi, che sui medi, che corti sposandosi con tantissimi tipologie di tagli.

La frangia può essere abbinata per esempio ad uno shag bob dai contorni sfilati, ottimo per snellire otticamente un viso più tondo; oppure con un carrè scalato è possibile abbinare una frangia più piena che può trasformarsi anche in un ciuffo. Invece, se decidiamo di mantenere i capelli lunghi ma non ne possiamo fare a meno della frangia, si potrà optare per una frangetta molto scalata ponendo l’attenzione sugli occhi.

Frangia a coda di rondine: a chi sta bene?

La frangia rimane un taglio che fa discutere molte donne e poche sono convinte che la frangia li stia bene. Però c’è una bella notizia! Questo tipo di frangia sta bene a tutte le donne che hanno voglia di cambiare il proprio look, rendendolo trendy e glamour. Si adatta a tutte le fisionomie del viso perché tende ad addolcire i tratti del viso ed aiuta a ridimensionare una fronte troppo ampia coprendone una parte. Naturalmente l’obiettivo è sempre la ricerca dell’armonia in modo tale che vengano nascosti i difetti ed esaltati i pregi. Dopo aver appurato che questo tipo di taglia sta bene a tutte le fisionomie dobbiamo prendere in considerazione il tipo di capello. Sicuramente questo tipo di taglio può essere scelto sia da coloro che hanno i capelli fini ma anche da coloro che hanno i capelli spessi mentre chi ha i capelli ricci dovrebbe capire se effettivamente questa acconciatura sia vantaggiosa.

Come curare ed asciugare la frangia

La frangia richiede sempre una cura particolare, vediamo i passaggi: