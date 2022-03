Capelli che non ricrescono: i rimedi naturali

La perdita dei capelli è un problema che preoccupa e impensierisce. Quando succede ci si domanda quanto tempo ci vorrà per far ricrescere i capelli. Nei prossimi paragrafi proviamo a spiegare come fare con i capelli che non ricrescono adottando anche rimedi e soluzioni a base naturale che possono aiutare a irrobustirli.

Capelli che non ricrescono

Si può avere la percezione, in alcuni periodi dell’anno che i capelli facciano fatica a ricrescere o che il processo di ricrescita sia alquanto lento. Il ciclo di ricrescita del capello tende a influenzare la chioma e si ripete poiù volte nell’arco della vita di un individuo.

Si può avere l’impressione dei capelli che non ricrescono, ma in realtà non è affatto così dal momento che il capello cresce in continuazione e si allunga per un periodo che, in alcuni casi, arriva anche ai 6 anni. La vita del capello si compone di diverse fasi. La fase anagen in cui il capello cresce, catagen riguarda lo sviluppo e telogen è la caduta dei capelli.

La crescita dei capelli è variabile e soggettiva, ma solitamente crescono di 1/1.5 cm al mese. È possibile adottare delle buone abitudini che permettano di stimolarne la crescita e avere una chioma sana e forte come si desidera e vuole.

Prima di tutto, per i capelli che non ricrescono è molto importante usare dei prodotti che siano specifici. In commercio si trovano lozioni e rimedi naturali come Foltina Plus che permette di stimolare la crescita del capello e agire proprio sulle aree che sono più diradate. Un massaggio del cuoio capelluto è utile per favorire la microcircolazione e quindi dare nutrimento ai follicoli piliferi.

Capelli che non ricrescono: cause

Una ricrescita lenta dipende da una serie di fattori che è bene analizzare attentamente in modo da capire quale sia il problema alla base. I capelli che non ricrescono possono dipendere da fattori genetici o anche da una serie di abitudini sbagliate che si seguono durante l’hair routine.

Usare il phon o la piastra ad alte temperature non solo danneggia i capelli facendoli apparire sfibrati e spezzati, ma comporta anche una ricrescita del cuoio capelluto. Ovviamente in questi casi la soluzione migliore è riuscire a regolare la temperatura anche a seconda del tipo di capello.

Una delle cause dell’alopecia e dei capelli che non ricrescono può essere l’uso di elastici o acconciature troppo strette che non fanno respirare la chioma nel modo giusto. Sono accessori che non fanno bene alla salute della chioma impedendole di crescere in buona salute e stato. Usare uno shampoo adeguato in base alle problematiche del capello aiuta sicuramente a farli crescere sani e forti.

Possono smettere di crescere in alcune situazioni specifiche, come alcune patologie serie oppure la carenza di nutrienti importanti per la salute della chioma quale il ferro o alcuni squilibri ormonali. Intorno ai 50 anni l’invecchiamento comporta anche un rallentamento della crescita dei capelli che nnon ricrescono. Durante questa fase, le cellule impiegano molto più tempo a moltiplicarsi per cui la crescita dei capelli risulta essere lenta.

Capelli che non ricrescono: rimedio naturale

Per i capelli che non ricrescono e stimolare quindi la crescita del cuoio capelluto, si può usare un rimedio naturale molto apprezzato dagli esperti del settore e dai consumatori. Un rimedio efficace e valido dai risultati certi che risponde al nome di Foltina Plus, una lozione a base naturale, made in Italy indicata per qualsiasi tipo di capello.

Uno spray anticaduta che stimola e riattiva la crescita del capello in maniera naturale e sana evitando l’intervento o il trapianto. Una soluzione che rende i capelli sani, forti e folti, oltre che robusti come si desidera. Grazie a questo prodotto che si può portare con sé ovunque, i capelli ricrescono rapidamente senza danneggiare la cute.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto naturale privo di parabeni e siliconi, che non ha controindicazioni o effetti collaterali e che permette di riattivare e stimolare i follicoli spenti, rinfoltire le aree più diradate del capello, migliorare l’afflusso di sangue alla radice per avere capelli forti.

Si compone di ingredienti naturali che, uniti insieme, sono un toccasana per il capello. Tra i componenti si trova l’arginina che ha una azione vasodilatatrice dal momento che apporta il flusso sanguigno al capello in modo che cresca rapidamente; il fieno greco che contiene estrogeni e che combatte il diradamento e la serenoa che ha proprietà anticaduta.

Bisogna semplicemente spruzzare la lozione di Foltina Plus nelle aree più diradate del capello, massaggiando finché non si riesce ad assorbire rapidamente. Si può usare senza problemi sotto la doccia e non lascia i capelli unti.

Una formula che non si trova nei negozi oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale dell’azienda produttrice, perché originale ed esclusivo, compilando il form dell’ordine per la promozione di due confezioni a 49€ con pagamento effettuabile con Paypal, carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.