I capelli sono una parte importante della bellezza perché fonte di fascino e bisogna trattarli nel modo giusto. Nel mese di gennaio, sono molto copiosi i capelli che cadono a causa di alcuni fattori e motivi che possono comprometterne la salute. Scopriamo insieme come prendersene cura nel modo migliore e con un prodotto adatto.

Capelli che cadono a gennaio

Nel mese di gennaio, quindi in pieno periodo invernale, la chioma può risentire maggiormente di problemi e sono i numerosi i capelli che cadono in questa fase dell’anno. Non è necessario allarmarsi poiché si tratta di un cambiamento assolutamente normale e fisiologico per il capello, ma bisogna prestare le giuste attenzioni onde evitare che peggiori.

Durante questo periodo, i capelli vanno incontro a una fase chiamata telogen effluvium, che comporta una caduta del capello molto copiosa e abbondante. Nella fase telogen il capello è ancora nel follicolo pilifero, ma può andare incontro a un diradamento per cui si avvertono più capelli sul cuscino oppure sul pettine mentre li si pettina.

Solitamente il ciclo di vita di un capello va dai 3 per un anno ai 6 per la donna in seguito al quale vi è una fase di ricrescita che si sviluppa nuovamente in capelli che cadono e rinnovamento che vanno ad alternarsi varie volte nel corso di una vita. Si tratta comunque di una perdita di capelli alquanto fisiologica e che solitamente va da settembre a gennaio, appunto.

Solitamente sia uomini che donne perdono fino a un massimo di 70 capelli al giorno. Nel caso la perdita di capelli dovesse essere superiore a 100 al giorno e si dovesse trovarli nella doccia, sugli abiti o anche sul pettine, è bene cominciare ad avvertire un esperto in quanto potrebbe essere un segnale di allarme.

Capelli che cadono a gennaio: cause

Nel mese di gennaio, i capelli che cadono possono abbondare maggiormente rispetto ad altri periodi dell’anno, poiché in questa fase conta anche la riduzione delle temperature e delle ore di luce. In questo periodo, subito dopo le feste, non solo il corpo è stressato, ma anche il capello che si sfoga in questo modo.

Alcune condizioni e previsioni meteo come il freddo, quindi gli sbalzi termici, compreso anche il freddo e l’inquinamento possono essere deleteri per la chioma che, non protetta a sufficienza, risulta essere maggiormente fragile e, quindi, andare incontro a una perdita eccessiva. In questa fase i capelli sono secchi, opachi, per cui si spezzano e cadano facilmente.

Il calo delle temperature porta a una vasocostrizione del cuoio capelluto per cui il capello risulta essere molto più debole e danneggiato. La capigliatura è poi sottoposta a stress sia in fase di lavaggio che di asciugatura, per cui risulta difficile da acconciare e districare. Il capello inaridito preoccupa e allarma non riuscendo ad acconciarlo.

Ci sono poi anche altri fattori che possono contribuire ai capelli che cadono, come alcune carenze a livello vitaminico quali la mancanza di ferro, ma anche di alcuni nutrienti tipo lo zinco, rame che indeboliscono i capelli che non possono mantenersi forti e sani. Dopo il periodo festivo, capita che i capelli risentano dello stress che si è accumulato e sono maggiormente soggetti a caduta.

