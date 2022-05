La famosa creatrice di Sex and the City, la 63enne Candace Bushnell, esce con un modello di 21 anni. Le sue amiche lo chiamano “lo stallone“.

Candace Bushnell, 63enne autrice di Sex and the City esce con un 21enne

Candace Bushnell ha 63 anni ed è famosa per aver dato vita a Sex and the City, da cui è stata tratta la famosissima serie.

L’autrice sta uscendo con un modello di 21 anni, come riportato da Page Six. Candace Bushnell avrebbe incontrato il giovane ad una sfilata durante la settimana della moda. Da quel momento l’autrice lo sta portando con sé ovunque vada. Le amiche della donna chiamano in modo ironico il modello “lo stallone“.

La vita sentimentale dell’autrice

Candace Bushnell è stata sposata con Charles Askegard del New York City Ballet, di 10 anni più giovane, dal 2002 al 2012.

In seguito ha frequentato l’erede di Penthouse Bob Guccione Jr, il senatore Al D’Amato, Ron Galotti, co-fondatore della rivista Talk, il modello Michael Bergin e il venture capitalist britannico Stefano Morris. In passato ha dichiarato di aver avuto un appuntamento con John Corbett, il famoso Aidan della serie Sex and the City, che ha rivelato di non aver portato avanti quella relazione perché stava uscendo anche con Bo Derek, che ha sposato.