Camicia di jeans: un trend sempre di moda

Ci sono capi che sembrano non conoscere mai il passare del tempo in quanto sono alla moda. Un esempio è sicuramente la camicia di jeans che si adatta a ogni stagione. Un capo che cambia per i dettagli ma adatto da indossare in ogni momento e occasione, come vediamo nei paragrafi qui sotto.

Camicia di jeans

Il denim è sempre una garanzia, a prescindere da cosa si indossi. La camicia di jeans è infatti un esempio in tal senso.

Tantissime sono le declinazioni, a cominciare dai classici jeans. La camicia in questo tessuto acquisisce un certo fascino al punto da essere il must have del periodo.

Tra i capi maggiormente gettonati, ha sicuramente un suo trend. Un capo molto amato e apprezzato per la sua versatilità. Infatti è possibile indossarla sia in versione casual che nella modalità chic. Un vero e proprio caposaldo del proprio guardaroba considerando anche i modelli con cui indossarla.

Negli Stati Uniti, agli inizi, la camicia di jeans era molto usata e indossata nel mondo country. Oggi invece si trova un po’ ovunque al punto che sono in tanti a indossarla. Un trend fashion con decori e ricami ma anche presente nella versione basic facilmente abbinabile.

Che sia aperta o chiusa, con tanti bottoni, è sicuramente un capo sul quale investire, a prescindere dalla stagione. Un capo come questa camicia adatto poi alle donne di ogni età e non solo alle ragazze.

Camicia di jeans: modelli

Come già anticipato, sono davvero tante le declinazioni della camicia di jeans presenti in commercio. Si va dal denim blu passando per il délavé arrivando anche alle versioni aderenti o dal taglio oversize, ogni modello va bene ed è indicato per ogni momento della stagione da indossare.

Le proposte sono varie. L’unica cosa che cambia e che fa davvero la differenza sono, come sempre, i dettagli. Infatti si distingue per le maniche più ampie, per le chiusure a portafoglio, ma anche per decorazioni come gli strass o i colletti bon ton.

Sono questi alcuni degli elementi chiave che vanno ad arricchire questo capo.

Il look total denim, quindi camicia di jeans con gonna o pantalone è particolarmente apprezzato anche perché risulta essere stiloso e mai banale. Un capo poi molto desiderato e indossato anche da influencer e celebrità da cui trarre spunto per il proprio outfit.

Non mancano i modelli dal design vintage che vestono in maniera rilassata facilmente abbinabili con un pantalone morbido o delle ballerine oppure delle sneakers. I modelli poi sono per ogni budget e portafoglio proprio per incontrare i gusti di ogni donna.

Camicia di jeans: offerte online

Per comprare questo capo il sito di Amazon è particolarmente indicato per via dei tanti modelli e delle offerte messe a disposizione. Se si clicca sopra l’immagine si possono visualizzare le caratteristiche. Qui abbiamo stilato una mini classifica di tre tipologie di camicia di jeans da indossare che sono scelte dalle consumatrici con una descrizione di ciascuna.

1)Levi’s Teodora western

Una camicia del noto marchio da portare aperta o chiusa. Un modello che richiama lo stile western. Veste in modo comodo con una classica chiusura a bottoni e tasche sul petto. In lyocell e cotone con scollo con colletto.

2)Lee camicia western regolare maglietta donna

Un modello in cotone dal colore un po’ vintage con chiusura a scatto e colletto piatto. Una camicia in cotone che veste regolare per un look casual.

3)Pasuda donna camicia donna jeans a manica lunga

Molto elegante con scollo a V e indicata per ogni stagione. Lo stile è molto classico con due tasche sul petto, i bottoni e le maniche arrotolate. Si può abbinare con qualsiasi capo: dalle gonne alle giacche sino ai gilet per ogni occasione.

Tra i vari abbinamenti della camicia di jeans anche i pantaloni neri elasticizzati per ogni corporatura.