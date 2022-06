Tra le spiccate tendenze dell’estate 2022 non può essere esclusa la cosiddetta “cameo mania“; l’amore per il gioiello divenuto simbolo del made in Italy che è riuscito a contagiare tutte le celebrità.

I gioielli infatti sono e saranno i protagonisti della nuova stagione estiva; tanti e differenti, ognuno di essi sarà in grado di donare personalità e freschezza a ogni look.

Che cos’è il cameo: definizione e caratteristiche

Quello che nel 2022 è divenuto trend assoluto in fatto di bellezza e tendenza, altro non è che un gioiello a tutti gli effetti.

Il nome corretto sarebbe cammeo, ma è divenuto popolare l’uso della parola con una “m” soltanto; ecco perché si conosce come cameo.

Si tratta di un gioiello realizzato attraverso l’incisione di una pietra stratificata (agata, sardonica o onice) o di una conchiglia, per un risultato assolutamente artigianale, di classe e unico nel suo genere.

Il fascino di tale gioiello è divenuto popolarissimo anche – e soprattutto – nel 2022, e lo si deve in particolare alla serie televisiva di Netflix Bridgerton, o ancora alle stesse celebrità di Hollywood che hanno rispolverato l’uso del cameo e lo hanno sfoggiato in outfit pazzeschi e super originali.

La storia del cameo ritorna alla ribalta e affascina chiunque; una storia antichissima che vede i romani scolpire le pietre preziose per rappresentare scene di guerra e che arriva ai giorni odierni come se il tempo si fosse fermato.

In realtà il fil rouge che collega la storia antica del cameo è solo ed esclusivamente una: la potenza dell’artigianalità dei maestri incisori che, a partire da una singola pietra o conchiglia, riescono a ottenere un gioiello pazzesco e assai originale.

Il passato ha visto il cameo protagonista di moltissime epoche: il Rinascimento, ad esempio, fu un’epoca di grande splendore per il gioiello in questione, così come lo fu l’età Elisabettiana e il periodo di Napoleone sia in Francia, sia in Inghilterra. Nel primo caso, poi, ci fu la famosa occasione in cui l’imperatore transalpino donò alla moglie la celebre tiara di camei, la stessa che ora è gioiello della corona svedese e indossato dalla principessa Victoria alle nozze reali.

Il fascino del cameo arriva ai giorni nostri e colpisce le celebrità

Lo splendore del cameo non può passare inosservato e chiunque ne rimane affascinato alla sua vista.

Per tale ragione, dunque, vediamo l’arte del cameo tornare in voga nell’estate 2022 come vera e propria tendenza a partire dalle stesse celebrità che, nel sfoggiare i loro outfit sul red carpet, non riescono a farne a meno.

La cantante Rihanna, ad esempio, ha addirittura realizzato una propria collezione di camei, composta da anelli, orecchini e ciondoli: una rivisitazione e interpretazione completamente nuova dell’antico gioiello, dove la storia del passato si incontra con quella del presente ponendo una particolare attenzione all’inclusività femminile.

Ci sono anche altre star che vanno pazze per il gioiello cameo: Cate Blanchett, ad esempio, ha indossato sul red carpet di Venezia i gioielli realizzati da Cameo Italiano per il progetto Lizworks di Liz Swig. Anche Demi Lovato, Sara Jessica Parker, Demi Moore, Gigi Hadid, Nicole Kidman e infine Claudia Gerini e Caterina Balivo per l’Italia.

Insomma, pare proprio che le celebrità si siano follemente innamorate di questo antico gioiello dal carattere forte e deciso, ma pur sempre elegante e adatto a ogni contesto.

La “cameo mania” approda sui social ed è subito trend

Le star che hanno deciso di abbracciare la nuova tendenza cameo dell’estate 2022 sono numerose; tutte, infatti, si sono fatte immortalare con indosso un bracciale, un paio di orecchini o una collana artigianali, in perfetto stile con la tendenza del momento.

Come accade ormai ogni giorno con l’uso dei social, la cameo mania è divenuta presto un vero e proprio trend: è infatti scattato l’utilizzo dell’hashtag #cameojewelry, ormai già protagonista di quasi 30mila post solo su Instagram.

Un gioiello versatile dal profumo di storia

Il cameo, nonostante il suo stile antico ed elaborato, è in realtà un gioiello adattabile a ogni look e situazione. Lo stesso Gino Di Luca, fondatore di Cameo Italiano – azienda leader specializzata nella creazione di tali gioielli – ha dichiarato che il cameo sia un gioiello multiuso.

Accanto alle linee più classiche e alle collezioni permanenti, ci sono linee più giovanili e moderne in cui il cameo può essere utilizzato come accessorio negli outfit di tutti i giorni (anche un jeans e una t-shirt, ad esempio), o come spilla.

È quel tocco in più di artigianalità dal profumo di storia che impreziosirà e renderà unici tutti i vostri look.