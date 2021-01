L’Epifania è l’occasione perfetta per fare dei piccoli doni alle persone a cui si vuole bene: ecco le migliori idee per realizzare la calza della Befana 2021 a tema beauty.

Calza della Befana 2021 beauty

Generalmente l’Epifania è una festa dedicata ai più piccoli.

La vecchietta sulla scopa porta infatti dolci, leccornie ai bambini rendendoli felici di iniziare il nuovo anno.

Chi ama la magia delle feste e non vuole perdere lo spirito dell’infanzia può rivisitare le tradizioni e realizzare delle calze della befana a tema beauty, inserendo dei prodotti per la cura del corpo, del viso e dei capelli.

Saranno sicuramente dei prodotti apprezzati se scelti accuratamente in base alle esigenze della persona a cui si vogliono regalare.

Ecco perché prima di procedere agli acquisti è essenziale conoscere la tipologia di pelle e di capelli e le preferenze di profumazioni.

Una volta scoperti questi dettagli si possono acquistare dei prodotti con cui riempire la calza. Si può pensare di fare un solo unico regalo oppure tanti piccoli prodotti.

Ecco alcune idee su cosa inserire all’interno della calza della Befana 2021 a tema beauty.

Cosa inserire nella calza

I piccoli pensieri sono un buon modo per dire “ti voglio bene” a una persona importante.

Ecco perché la calza della Befana beauty è un ottimo dono per chi ama prendersi cura della propria bellezza.

Tra i regali sicuramente più apprezzati e per i quali non è necessario spendere un capitale ci sono sicuramente le maschere in tessuto di Sephora. La loro forza sta nell’efficacia, nel piccolo prezzo e nella vasta scelta. Ci sono infatti moltissimi tipi di maschere adatte per qualsiasi esigenza della pelle.

Per chi ama prendersi cura del proprio viso e provare diversi trattamenti, un regalo interessante può essere il rullo di giada. Grazie a questo piccolo strumento è possibile procedere con il gua sha, un massaggio o meglio un rituale di bellezza di origine cinese.

Per le amanti della haircare routine, si può pensare a una calza della Befana interamente dedicata ai prodotti per capelli. Si possono inserire degli shampoo, delle maschere e degli accessori per curare la chioma. Uno dei prodotti migliori potrebbe essere la Tangle Teezer, una spazzola perfette per pettinare delicatamente i capelli senza spezzarli.

Per la cura del corpo uno dei brand più famosi è sicuramente Ritual. Chi ama rilassarsi apprezzerà sicuramente questo cofanetto composto da sapone mani, crema corpo, doccia schiuma e scrub. Chi ama sperimentare può pensare anche di realizzare a casa degli scrub homemade per capelli e per corpo da regalare dentro a dei barattolini opportunamente decorati.

Anche l’olfatto vuole la sua parte. Proprio per questo, per gli amanti dei profumi, uno dei regali più apprezzati sarà sicuramente un cofanetto con il proprio profumo preferito. Generalmente queste confezioni contengono, oltre al profumo stesso, anche delle body lotion. Per non incappare in un regalo sbagliato, in questo caso più che mai è essenziale sapere i gusti della persona a cui si desidera regalare il profumo. In commercio ci sono moltissimi cofanetti, che si trovano a prezzi competitivi sia da Sephora che da Douglas.