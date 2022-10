Il giorno di Natale è quello più desiderato da tutti e Sephora lo renderà ancora più bello e ricco di sorprese. Ma come? Con la proposta Wishing you dedicata al periodo dell’Avvento. I Calendari di Sephora rappresentano un’ottima idea regalo natalizia per chi è interessato al mondo della bellezza, della cura della pelle, dei capelli e a tutti i trattamenti di Sephora Collection.

Di cosa si tratta?

Calendari dell’avvento by Sephora: la Proposta Wishing you

La proposta Wishing you include due speciali calendari dell’Avvento e un calendario che copre l’attesa di Capodanno. Rappresentano un’ottima idea regalo per chi è appassionato di skincare e beautycare. Ogni giorno sarà possibile aprire una casella e godersi una sorpresa di bellezza. Wishing you propone 3 tipologie di calendari differenti. Quali?

Calendario dell’Avvento Beauty Discovery Calendario dell’Avvento Beauty Premium Calendario del dopo Avvento

Calendari dell’avvento by Sephora: i prodotti e i prezzi

Calendario dell’Avvento Beauty Discovery- 44,99 euro

All’interno di questo calendario ci sono 24 sorprese da scoprire giorno dopo giorno. I prodotti sono dedicati alla cura del viso, al make up, al bagno e agli accessori. Rappresenta il regalo perfetto da fare per Natale e anche un’opportunità per assortire nuovamente il nostro beauty case. Il 24 dicembre ci sarà un accessorio di cui non si potrà più a fare a meno.

Calendario dell’Avvento Beauty Premium- 69,99 euro

Per quest’anno Sephora ha realizzato una limited edition del calendario dell’Avvento. Infatti le 24 sorprese conterranno prodotti premium di Sephora Collection per il bagno, i capelli, il viso ed il make up. Anche questo è un’ottima idea regalo per chi ha una passione speciale per il mondo della bellezza.

Calendario del dopo Avvento- 29,99 euro

Il Calendario del Dopo Avvento copre tutti i giorni che vanno dal giorno di natale a Capodanno. Ci sono due sorprese al giorno per sei giorni. Anche questo contiene 12 sorprese tra prodotti viso, corpo, accessori e make up da utilizzare per brillare la sera del 31 dicembre.