Caldo Record, verso i 50 gradi: oltre 200 i morti

Il Canada occidentale è un’area verdissima, a Portland ci sono oltre 200 giorni con piogge e 300 giornate con cielo nuvoloso o coperto. Tali valori sono ben oltre l’immaginario della scienza del 2021, sono eventi meteo che potrebbero succedere tra 50 anni, ha detto un climatologo intervistato dalla CNN.

Quello che avviene è l’effetto di un cambiamento del clima che ormai è palese, non ci sono giustificazioni contro chi obietta la sua esistenza. E si, perché c’è persino chi sostiene che siamo entrati in un ciclo che vedrà una glaciazione, ma ciò sarebbe comunque un aspetto differente rispetto al Global Warming, in quanto quest’ultimo è causato dall’eccesso di attività umane che rilasciano in atmosfera gas serra.

Le città dell’America d’occidente, ancora oggi avranno il caldo torrido e non sono esclusi altri nuovi record di temperatura più elevata di tutti i tempi.

Il caldo genera anche danni, non solo vittime. Per altro, i centri di soccorso degli ospedali sono presi d’assalto. È quasi impossibile ricevere assistenza con l’ambulanza in tempi sicuri per salvare vite umane in pericolo. Lunedì, i cavi che sostengono i tram che collegano la parte bassa a quella alta della città Portland hanno ceduto in più punti sciogliendosi. L’asfalto delle strade inizia a spaccarsi rendendo poco sicura la circolazione automobilistica..