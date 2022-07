Lunedì 18 luglio 2022 andrà in onda su Sky Cinema Uno la pellicola C’era una volta il crimine, diretta da Massimiliano Bruno.

Il film, una commedia divertente della durata di circa un’ora e quaranta minuti, è stato realizzato nel 2022 (e distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 marzo 2022) per una produzione della Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema e Ministero della Cultura (MiC).

I protagonisti principali sono Claudio Ranieri e Moreno, interpretati rispettivamente da Giampaolo Morelli e Marco Giallini; nel cast anche Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Giuseppe.

C’era una volta il crimine: la trama del film

C’era una volta il crimine è il terzo film della saga iniziata con Non ci resta che il crimine (2019) e di Ritorno al crimine (2021).

Protagonista del terzo capitolo è sempre la banda di criminali che però questa volta torna indietro nel tempo fino ad arrivare al 1943.

Lo scopo dei banditi, almeno all’inizio, è solamente uno: rubare la Gioconda ai francesi e riportarla intonsa in Italia.

Per compiere questa difficile impresa arrivano Claudio Ranieri, un professore di storia dal carattere irascibile ma pignolo, e Moreno, conosciuto come spaccone e strafottente. Alla coppia si aggiungerà anche Giuseppe, dalla personalità mite, timorosa e molto timida. Inutile dire che insieme dovranno affrontare diverse peripezie, pericoli e situazioni assurde.

Una volta rubato il quadro la banda sarà costretta a scappare e si rifugerà nella casa di Adele, la nonna giovane di Moreno che, tra le altre cose, incontrerà anche sua madre Monica quando era bambina (sarà poi presa dai nazisti).

Il plot twist è dietro l’angolo e il gruppo criminale è costretto a stavolgere il loro piano d’azione: per riuscire a tornare nel presente dovranno prima salvare la piccola Monica , attraversando tutta l’Italia in quel momento sotto i bombardamenti dalla Seconda Guerra Mondiale.

Durante il loro viaggio verso il salvataggio di Monica, la banda incontrerà alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia dell’Italia come Benito Mussolini, il Re Vittorio Emanuele, Sandro Pertini, ma non solo: oltre a questi, infatti, non mancheranno incontri “spiacevoli” con vecchi e nuovi personaggi, tra cui la Banda della Magliana e il suo leader Renatino.

Il cast ufficiale di C’era una volta il crimine

Ecco il cast completo e ufficiale della pellicola:

Giampaolo Morelli : Claudio Ranieri

: Claudio Ranieri Marco Giallini : Moreno

: Moreno Gian Marco Tognazzi : Giuseppe

: Giuseppe Carolina Crescentini : Adele

: Adele Massimiliano Bruno : Gianfranco

: Gianfranco Edoardo Leo : Renatino

: Renatino Giulia Bevilacqua : Lorella

: Lorella Ilenia Pastorelli : Sabrina

: Sabrina Rolando Ravello : Sandro Pertini

: Sandro Pertini Christoph Hülsen : Beiersdorfer

: Beiersdorfer Duccio Camerini : Benito Mussolini

: Benito Mussolini Eugenio Krauss: Kuntz

Dove vedere C’era una volta il crimine

Se avete voglia di vivere un’esperienza cinematografiche divertente e coinvolgente, lunedì 18 luglio 2022 avrete l’occasione di visionare C’era una volta il crimine su Sky Cinema Uno HD alle ore 21.15 (Canale 301). Inoltre, sarà mandato in onda anche su Sky Cinema Comedy HD alle ore 21.45 (Canale 309).

Se, al contrario, non avete voglia di accendere la televisione, potete visionare il film in streaming su Now, ma sappiate che è a noleggio e/o acquisto su diverse piattaforme digitali (Prime Video Store, TimVision, Apple, Infinity+, Google Play etc.).