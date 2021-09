I tempi cambiano, e la moda sta al passo. Anche nell’ambito lavorativo ci sono nuove frontiere stilistiche, che non richiedono i classici abiti formali da ufficio ma neanche un abbigliamento troppo rilassato. Per colmare queste esigenze ci viene in aiuto il look casual business, che per la donna offre numerose soluzioni in termini di scelta di vestiario, ma cos’è di preciso?.

Scopriamolo insieme.

Business casual donna: cos’è

Come dicevano i latini “nel mezzo c’è la virtù”, e lo stile non è da meno. Sono molti i contesti dove non è più necessario seguire rigide etichette di abbigliamento formale, ma dove comunque è richiesta una giusta dose di professionalità. Il casual business è proprio questo: il giusto equilibrio fra abiti seri e casual, abbinati sapientemente, per il giusto outfit che sia adatto ad un luogo di lavoro ma non troppo formale da risultare esagerato.

Per realizzare questo look sono ovviamente necessari i classici vestiti da ufficio: gonne e pantaloni di vari colori, camicie formali e casual, tailleur. A questi bisogna aggiungere capi più basic: t-shirt, jeans, fantasie e colori che spicchino, ma senza esagerare. La regola base è comunque quella di abbinare un capo formale ad uno casual. Vediamo alcuni esempi.

Blazer

Il blazer è senza dubbio un capo formale, ma può essere una buona soluzione di business casual se abbinato a un capo più semplice.

Un vestito leggero, un paio di jeans, una blusa o una camicia casual stemperano la serietà del blazer mantenendo comunque un aspetto professionale.

Vestito

Un vestito business, di per sé un abbigliamento molto formale, può diventare più casual se coperto con un maglione oppure con un blazer di lino oversize. Anche un trench o un cappotto basic si accosta bene ad un vestito business, meglio ancora se di un colore acceso.

Camicie

Le camicie, formali o informali, sono irrinunciabili sul posto di lavoro, e permettono molte soluzioni di outfit. Le camicie formali, molto eleganti, sono il must have per un abbigliamento business: abbinatele con pantaloni chino di lino, jeans scuri alla moda, maglioni o cardigan. Le camicie informali, lisce, satinate, con microprint, a righe o a quadretti, accompagnatele con indumenti semplici, per esempio pantaloni dal taglio maschile e più formale, per avere sempre un look professionale.

Pantaloni chino

Estremamente versatili e comodi, i pantaloni sono fra gli abiti più gettonati per una lunga giornata di lavoro. Disponibili in tantissimi colori, il match perfetto è con una camicia, casual, formali ma anche oversize, oppure con un blazer informale in tweed o un maglione leggero e ballerine.

Gonne business

Le gonne business sono moderne e molto eleganti, quindi bisogna spezzare la loro serietà con alcuni elementi casual. Adatte per ogni stagione, non dovrebbero essere né troppo corte, né troppo lunghe e nemmeno troppo aderenti. Prova invece a indossare la gonna a tubino con una camicia informale o una gonna svasata con una t-shirt a tinta unita. Si accostano bene anche con blazer, bluse di vario stile e giacche denim. Niente tacchi se si vuole mantenere uno stile casual, optate invece per le ballerine, mocassini, sandali o stivaletti a seconda della stagione.

Tailleur

Il tailleur è il capo che più si associa all’ambiente di lavoro, e ovviamente anche il più formale. Anche in questo caso però è molto semplice creare un look business casual scegliendo con cura la fantasia degli abiti e gli accessori. Che sia un completo con la gonna o con i pantaloni, la scelta è sempre vasta. Per un colloquio di lavoro è meglio prediligere un tailleur dai colori pastello vivaci, che si abbina facilmente a una semplice t-shirt bianca e a delle ballerine.

Gli accessori

La calzatura svolge sicuramente un ruolo molto importante in questo stile. Un cambio da scarpa classica a sportiva può trasformare un look da formale a meno formale: mocassini, scarpe da ginnastica, ballerine, stivali o sandali: la scelta è vasta. Anche i gioielli possono facilmente dare un tocco di originalità all’outfit, ovviamente senza esagerare. La regola da tener presente è che il mix business casual perfetto nasce dall’abbinamento degli opposti.