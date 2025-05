Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta

Durante una visita ufficiale in Vietnam, Brigitte Macron ha sorpreso il pubblico con un gesto inaspettato nei confronti del marito, il Presidente francese Emmanuel Macron. Mentre scendevano dall’aereo, un video ha immortalato il momento in cui la First Lady ha schiaffeggiato il Presidente, scatenando una valanga di reazioni sui social media. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla dinamica della loro relazione e ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Il video diventa virale

Il filmato, che ha rapidamente fatto il giro del web, mostra il momento esatto in cui Brigitte, apparentemente infastidita, colpisce Emmanuel. La scena ha suscitato un mix di sorpresa e ilarità tra gli spettatori, ma ha anche portato a una serie di speculazioni sulla loro vita coniugale. L’Eliseo, di fronte all’onda di critiche e