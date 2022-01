Nel vasto catalogo di Netflix, ciclicamente arricchito con nuovi titoli, a partire dal 13 gennaio 2022 si potrà trovare anche “Brazen”, film per la regia di Monika Mitchell, basato sulla storia narrata in “Il desiderio corre sul filo”, romanzo del 1989 scritto da Nora Roberts, famosa per essere stata una delle prime scrittrici a mescolare il genere thriller con quello rosa.

Ecco tutto quello che sappiamo sul film, di cosa parla la trama e chi sono gli attori che compongono il cast.

“Brazen”, cosa sappiamo sul nuovo film proposto su Netflix

Sì sa, le trasposizioni dei romanzi mettono una certa agitazione tra gli appassionati del prodotto originale, che esprimono spesso il timore di rimanerne delusi. Ma attraverso una recente dichiarazione, la regista Monika Mitchell ha rassicurato i fan di Nora Roberts e del suo romanzo “Il desiderio corre sul filo”.

“Brazen” sarà in grado di rispondere alle aspettative, pur riservando qualche sorpresa sull’identità del serial killer che, secondo la regista, la scrittrice ha scelto di rivelare troppo presto.

La trama

La trama di “Brazen” ruota intorno alla scrittrice di gialli Grace che scopre il cadavere della sorella Kathleen, con cui da tempo non aveva più alcun rapporto. Arrivata a Washington per incontrarla infatti, Grace si ritrova davanti a una scottante verità sulla parente: Kathleen conduceva una doppia vita. Se infatt all’apparenza era una rispettabile insegnante, nel privato delle mura domestiche era solita esibirsi come performer sul web.

Da qui, ad entrare in scena è il detective Ed che invita la scrittrice a rimanere fuori dal caso che la vede coinvolta in quanto parente della vittima, ma Grace non può fare a meno di prendere parte, a modo suo, alle indagini e scopre così che Kathleen era solita interagire sul web con clienti dalle più disparate personalità ed esistenze. Grace non ci mette molto a realizzare che tra questi potrebbe nascondersi un pericoloso serial killer che deve pagare il suo debito con la giustizia prima di commettere altri crimini. E le sfumature romantiche promesse da questo giallo? È presto detto, durante le indagini Grace ed Ed si avvicineranno sempre di più e tra loro nascerà, incredibilmente o forse no, una storia d’amore.

Il cast del film

Il cast di “Brazen” è composto da attori che hanno alle spalle una buona dose di esperienza e una solida carriera. La parte della protagonista, Page, è stata affidata all’eclettica Alyssa Milano nota nel mondo del cinema sin da bambina, quando ha interpretato il ruolo della protagonista nel film “Commando” accanto ad Arnold Schwarzenegger. Menzione d’onore anche per la sua interpretazione di Phoebe Halliwell, una delle tre sorelle di “Streghe”, amatissima serie tv degli anni ’90.

Il detective Ed è invece interpretato dall’attore Sam Page che vestito i panni di Connor Ellis in “House of Cards” e quello di Colin Forrester in “Gossip Girl”, quello originale, s’intende. Sam Page ha anche preso parte alla sesta stagione della serie tv “Desperate Housewifes”, per cui ha interpretato il bel Sam Allen.