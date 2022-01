Il primo modello ad aver conquistato il mondo della moda è stato quello di Prada; una tendenza per la primavera è la Bowling bag: l’accessorio più ricercato del momento. Dopo le ultime Fashion Weeks è la borsa più in voga, e l’abbiamo vista nelle mani di modelle, attrici e influencer di tutto il mondo.

La prima casa di moda che l’ha sdoganata è stata Prada nel 2020, e ora è disponibile in tantissimi stili e modelli diversi. A disposizione in qualsiasi colore e prezzo, è l’accessorio migliore per le occasioni più cool.

Bowling bag: la tendenza per la primavera

È l’ultima tendenza per la primavera: la Bowling Bag è l’accessorio più ricercato per uno stile che mescola il formale e il casual. Sdoganata da Prada durante la sua sfilata resort del 2020, la borsa ha presto ispirato numerose altre case di moda, che hanno creato le loro versioni.

La sua prima comparsa risale comunque agli anni Duemila; il suo stile è un evidente richiamo alle sacche usate per trasportare le palle da Bowling. La sua forma vintage e retrò l’ha resa presto un accessorio imperdibile, sfoggiato da celebrità di tutti i tipi: dalle modelle alle attrici, senza escludere le influencer di tutti i tipi.

Un suo ennesimo ritorno è avvenuto con la micro capsule ideata dalla collaborazione fra Prada e Adidas.

La collezione Superstar ha portato ad una rivisitazione delle iconiche scarpe targate Adidas, insieme ad un nuovo modello di Bowling Bag. Da borsa associata sempre al mondo dello sport e del gioco, l’accessorio è tornato ad essere un capolavoro della pelletteria italiana. Lo stile da rispettare prevede sempre alcune caratteristiche: il tessuto in pelle morbida e la forma dal taglio arcuato. Non possono poi mancare i dettagli a contrasto sporty per essere una vera Bowling Bag. Il manico classico è quello piccolo, che rende la borsa una hand bag, ma diversi modelli sono provvisti anche di una tracolla.

I modelli disponibili

Dopo il successo ottenuto dal modello creato da Prada, si sono diffusi immediatamente anche quelli ideati da altre case di moda. Questo ha permesso di ottenere una grande varietà nelle forme e colori delle Bowling Bag. Più importante, la borsa è diventata accessibile anche a chi non ha così tanto denaro da spendere. Infatti una borsa di questo tipo firmata Prada va dai 1350 ai 1800 euro, in base alla grandezza. Prima di tutti spicca la versione di Dior, presentata nella linea Vibe: qui spiccano colori e fantasie ancora più audaci. Nel suo formato medio la versione di Dior può essere utilizzata senza problemi per la palestra.

La Bowling Bag è diventata subito un accessorio must per le collezioni di numerosi altri brand, che l’hanno implementata modificandone forme e colori per ogni esigenza. Il motivo di tutto questo successo sta nell’incredibile versatilità della borsa, che ha anche un’ottima capienza. Per mantenere uno stile più elegante possiamo optare per le versioni di Furla o Givenchy: la prima è ottima se accompagnata ad abiti eleganti, mentre la seconda presenta una catenella dorata che permette una conversione in tracolla davvero trendy. Per chi invece la preferirebbe in una versione XL, da viaggio, c’è l’alternativa di Yves Saint Laurent.