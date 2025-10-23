Borsa con frange: i possibili abbinamenti

Come ben si sa, le borse non sono soltanto accessori ma veri e propri oggetti che contengono mondi. Un esempio è proprio la borsa con frange, un accessorio che sta diventando sempre più protagonista, come dimostrano i vari brand e le passerelle. Vediamo i vari modelli e come completare il proprio look.

Borsa con frange

Si può dire che la borsa con frange è la vera protagonista dell’autunno. Basta con gli accessori e gli oggetti minimal.

Si sente il bisogno di qualcosa di vistoso ed eccentrico. Questa borsa rispecchia perfettamente a questa caratteristica. Da accessorio boho si trasforma in qualcosa che cattura l’attenzione.

Un accessorio che si fa sicuramente notare anche se le frange sono davvero un piccolo dettaglio. Riguardo le frange si distinguono per essere dei piccoli lembi che vanno a decorare o ad adornare questo accessorio. Diventano così l’elemento centrale anche grazie ai vari brand.

Sono diversi infatti gli stilisti che puntano alla borsa con frange extra con lunghezze che vanno a sfiorare il pavimento. Le frange della borsa si distinguono poi per i tagli geometrici o materiali diversi dal solito. Un accessorio che mescola la nostalgia degli anni 70 insieme al glamour.

Borsa con frange: modelli

Come si è visto anche dalle passerelle, la borsa con frange è sicuramente l’elemento e accessorio distintivo da avere. Le borse poi sono morbide in suede a richiamare i modelli boho chic ma anche in pelle lucida con un taglio architettonico e quindi adatte per un look serale.

Per le borse da sera si punta a frange con fili metallici e applicazioni scintillanti che ondeggiano ogni volta. Per chi non vuole attirare troppo l’attenzione ci sono anche modelli con frange corte, segno ancora una volta della versatilità di questo accessorio da indossare per il giorno.

Chi vuole essere al centro dell’attenzione può scegliere modelli maxi con tanto pelle e tessuto che vanno ad accompagnare il movimento del corpo costituendo un tutt’uno con il proprio look.

Chi ama un tocco sofisticato può scegliere le pochette con le frange perfette per un matrimonio o una serata elegante.

Abbinare poi la borsa con frange è molto facile dal momento che basta un jeans o cappotto in lana per trasformare il proprio look. Un abito minimal in tinta unita è altrettanto adatto per questo look. Le versioni in pelle si adattano alla sera accompagnate da blazer e stivali alti.

Borsa con frange: dove ordinare

Per l’ordine di questo accessorio il sito di Amazon è assolutamente adatto in quanto propone diverse offerte e sconti per tutti i budget. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica mostra le tre migliori tipologie di borsa con frange scelte dalle consumatrici con una descrizione di ciascun accessorio.

1)Eveout borsa a tracolla lavorata maglia

Un modello di borsa dallo stile e design retrò. Una borsa lavorata all’uncinetto, quindi fatta a mano molto delicata e leggera. Con cerniera, patta frangiata e tasca in grado di contenere oggetti come cellulare, chiavi, fazzoletti, ecc.

2)Sunwel Fashion 219 borsa donna

Una borsa dallo stile boho chic con le frange che risalgono al periodo degli anni 70. In tessuto sintetico. Un modello elegante con nappe e tracolla regolabile. Una borsa molto capiente grazie alla tasca anteriore e posteriore.

3)Corios borsa a mano in pelle

In pelle scamosciata, molto pratica e alla moda. Una borsa adattabile a ogni outfit. Decorata con frange e nappe e fibbie di qualità. Una tote bag che è valida sia come borsa a mano che a tracolla.

Non solo la borsa con frange ma anche il cardigan si presta alle frange.