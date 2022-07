L’estate porta libertà e spensieratezza, ma non è detto che non possa portare anche amore e voglia di intraprendere nuove relazioni.

Pare sia il caso del trapper torinese Boro Boro che, negli ultimi giorni, sta facendo parlare per la sua nuova presunta relazione con la modella brasiliana Dayane Mello.

Al momento non ci sono ufficialità riguardo la loro relazione, sebbene in realtà i due non si siano mai tirati indietro dai rumors e non abbiano mai effettivamente smentito le voci di una loro possibile storia d’amore.

Andiamo però adesso a scoprire un po’ meglio l’identità e la vita di Boro Boro.

Boro Boro: la vita e la carriera del trapper

Federico Orecchia, in arte Boro Boro, nasce a Torino nel 1996 e sin da piccolino mostra la sua totale devozione verso la musica.

Pare infatti che all’età di 13 anni passasse il tempo con i suoi compagni di classe cimentandosi nella creazione di rime e a fare freestyle spontaneo, come se fosse realmente una dote innata. Fu Mondo Marcio a ispirarlo, in particolare il singolo Dentro la scatola, e per lui la musica è da sempre una “manovra per provare a esternare quello che pensa, sia che sia felicità, sia che sia tristezza”.

Già a partire dal 2013, verso i 17 anni, comincia a incidere i suoi primi singoli e, piano piano, comincia a farsi notare nel mondo trap torinese grazie alla sua naturale bravura nel comporre rime e a fare freestyle. Diventa, molto presto, famoso nell’ambiente underground di Torino.

Ma è a X Factor che Boro Boro si fa conoscere maggiormente dal pubblico; la sua canzone Rapper Gamberetti conquista i giudici e riesce a superare le semifinali, entrando a fare parte del team di Mara Maionchi. Uscirà anticipatamente dal talent, ma questo non incide in modo negativo sulla sua carriera musicale, ma anzi inizia per lui un nuovo periodo fatto di collaborazioni e successo, partendo dal mondo del rap, fino ad arrivare a quello del reggae.

Si ricoda l’uscita nel 2022 del mix di Soavemente in collaborazione con Soolinkg, mentre è Tropicana l’ultimo brano uscito, precisamente il 5 luglio 2022, in collaborazione con Ludwing.

La presunta nuova relazione con Dayane Mello

Le voci circolano più veloci dell’aria e pare proprio che Boro Boro e Dayane Mello non si siano impegnati a smentirle. Inizialmente, il dettaglio che più ha fatto “discutere” è sicuramente la differenza di età che intercorre tra i due: la modella brasiliana, infatti, è sette anni più grande di lui. Lei classe 1989, lui 1996: l’età, però, quando si tratta di amore, non conta mai.

Nonostante non si sia ufficializzato ancora nulla, sembra però che entrambi abbiano lasciato “tracce” sui loro social. La modella, infatti, ha postato una foto in cui all’interno di un’auto si vede un ragazzo che pare proprio avere gli stessi tatuaggi del trapper, mentre lui ha pubblicato una foto in casa dove si intravede una ragazza sdraiata sul letto rivolta verso la tv che, guardandoci bene, sembra essere proprio Dayane Mello.

Anche se ancora appare misteriosa, la storia tra Boro Boro e Dayane Mello potrebbe essere vera e sappiamo già che farà sicuramente discutere.