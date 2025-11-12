BookCity Milano 2025: un evento dedicato alla cultura e alla letteratura

“`html

Dal 10 al 16 novembre, Milano si trasformerà in un palcoscenico culturale grazie alla quattordicesima edizione di BookCity. Questo evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione BOOKCITY MILANO, si propone di celebrare la letteratura e il libro come strumenti fondamentali per la crescita personale e collettiva. Con un programma ricco di 1359 eventi, la manifestazione coinvolgerà ben 2715 protagonisti in diverse sedi sparse per la città.

Un viaggio tra idee e potere

Il tema di quest’edizione, “Il potere delle idee / Le idee del potere”, invita a riflettere sul legame tra ideazione e potere. Attraverso una serie di incontri dedicati a questioni di attualità, geopolitica, e giornalismo, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con esperti e protagonisti della scena culturale. Questo focus tematico si articolerà in quattro percorsi che esploreranno le sfide contemporanee attraverso le parole chiave: possibilità, fragilità, opportunità e minacce.

Un’analisi delle contraddizioni

Ogni percorso sarà accompagnato da un verso ispirato da una poetessa del Novecento, offrendo un’opportunità unica di riflessione sulle contraddizioni e le speranze del nostro tempo. Tra i temi trattati, spicca anche una sezione dedicata alla spiritualità, con eventi incentrati su San Francesco in vista del suo ottocentesimo anniversario dalla morte, e un confronto sul ruolo della fede nella società contemporanea.

Eventi e ospiti di spicco

BookCity Milano si distingue per la varietà e la qualità dei suoi ospiti. Autori di fama internazionale come Ken Follett, Arundhati Roy e Colum McCann parteciperanno, quest’ultimo riceverà anche il Sigillo della Città. La manifestazione si svolgerà in 403 sedi, tra cui 52 librerie e 62 biblioteche, offrendo così un ampio accesso alla cultura per tutti i cittadini e i visitatori di Milano.

Un focus sull’adolescenza e l’amore

Non mancheranno momenti dedicati all’adolescenza, affrontando il tema del disagio giovanile e al genere romance, esplorando le sue diverse forme, dall’amore in carcere all’amore adulto. Questi argomenti saranno presentati attraverso eventi che stimoleranno il dibattito e la riflessione, proponendo nuove prospettive su esperienze universali.

Conclusione e rilevanza culturale

BookCity Milano si conferma come un’importante manifestazione culturale, capace di unire la comunità attraverso la lettura e il dibattito. Questo evento non solo celebra il libro come strumento di crescita individuale, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere insieme sulle questioni che ci riguardano e che plasmano il nostro mondo. Con la sua ampia offerta di eventi, BookCity Milano si propone di essere un faro di cultura e conoscenza, invitando tutti a partecipare attivamente alla riscoperta del potere delle idee.

