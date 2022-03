Per chi ancora non lo sapesse, il Bonus Cultura è un contributo in euro erogato dallo Stato italiano, da spendere appunto in tutte quelle attività che si legano in qualche modo alla cultura generale come cinema, musica, libri, musei e corsi.

L’iniziativa è nata nel 2016 e con il 2022 è giunta ormai al suo sesto anno di vita.

Il bonus è destinato a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno raggiunto i 18 anni di età e si sono registrati sul portale 18app. Ecco allora tutte le informazioni utili su come funziona e come richiederlo. Se poi siete tra i fortunati nati nel 2003, fidatevi e approfittatene!

Bonus Cultura per i 18 anni, come richiederlo

Per richiedere il Bonus Cultura bisogna completare una semplice procedura che prevede l’iscrizione nel portale di 18app con SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (carta d’identità elettronica). Dovete poi attendere l’arrivo della e-mail di conferma al vostro indirizzo, ovviamente precedentemente indicato durante la procedura di iscrizione.

I buoni vengono generati sotto forma di carta digitale, con codice identificativo e nominale che non può quindi essere ceduto.

Il bonus è spendibile esclusivamente in Italia e si può stampare o più semplicemente scaricare sotto forma di pdf sul proprio smartphone. È bene ricordare inoltre che proprio per la sua natura identificativa e nominale, con il Bonus Cultura non si possono acquistare più pezzi di un medesimo prodotto. Per capirci meglio, lo studente non può comprare i biglietti per un evento per tutta la famiglia, ma potrà acquistarne solo uno per sé stesso.

A quanto ammonta e cosa si può acquistare con il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è di 500 euro spendibili per tutto ciò che serve ad arricchire la cultura personale di uno studente. Come abbiamo precedentemente accennato si va quindi dai biglietti per teatro, cinema e anche concerti a cd, dvd, libri, audiolibri ed e-book ma anche quotidiani, fino ovviamente anche a musei, mostre, gallerie ed eventi culturali.

Con questo particolare incentivo da parte dello Stato si possono acquistare dei corsi che vanno dall’insegnamento di qualsiasi forma d’arte fino ai corsi di lingua e così via. Difficile quindi non trovare qualcosa che possa interessare i neo-diciottenni della nuova generazione e che allo stesso tempo possa anche aiutare i loro genitori a risparmiare un po’ sulle spese extra, fattore da non sottovalutare di questi tempi caratterizzati dalla crisi economica.

Bonus 2022, chi può usufruirne

Per quanto riguarda il Bonus Cultura dell’anno 2022, come riporta lo stesso portale di 18app, sarà disponibile a partire dalle 12.00 del 17 marzo 2022 fino al 31 agosto dello stesso anno e a poterne usufruire saranno tutti i nati nel 2003 che quindi nel 2022 diventano maggiorenni.

Una volta ottenuto il bonus, come si ricorda sempre sul sito, per spenderlo si avrà tempo fino al 28 febbraio 2023. Per ogni dubbio a riguardo comunque, potrete sempre consultare la sezione “Faq” del sito o chiamare il numero verde 800.991.199 attivo in settimana (festivi esclusi) dalla mattina al pomeriggio.