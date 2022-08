Cos’hanno in comune Keira Knightley, Cameron Diaz, Olivia Palermo, Jennifer Aniston, la Regina Rania di Giordania, Gwyneth Paltrow, Maria De Filippi, Giulia Michelini, la cantante Giorgia e Kate Middleton?

A parte l’essere molto famose, si direbbe “proprio un bel niente”.

E invece non è così: tutte le donne appena menzionate sono unite dalla forma a rettangolo, una delle definizioni della body shape che si occupa di analizzare le diverse conformazioni dei corpi e anche la loro migliore valorizzazione. Sono tutte accomunate, quindi, dalla forma a rettangolo ovvero una configurazione asciutta che, al contrario di quella a clessidra, è pressoché priva di curve, che lasciano invece spazio a una serie di spigoli.

Bodyshape: le caratteristiche della forma a rettangolo e le star che la valorizzano

Le donne a rettangolo hanno solitamente una figura proporzionate, con il peso distribuito in modo omogeneo su tutto il corpo. Difatti il torace è stretto e il seno solitamente è piccolo così come il fondoschiena, mentre il punto vita quasi si confonde con la larghezza delle spalle. Niente vitino da vespa, quindi, nel caso della forma a rettangolo. Punto di forza per questa body shape sono solitamente le gambe, snelle, slanciate e vertiginose, il che ci aiuta a capire come mai spesso è la forma più presente nel mondo della moda e delle sfilate.

Spesso la forma a rettangolo, come dimostra ampiamente Cameron Diaz, si accompagna a una certa muscolatura delle spalle. Ma se la carenza di curve e la spigolosità possono portare qualcuno a credere che questa forma non sia femminile, i fatti dimostrano l’esatto contrario.

Bodyshape: i trucchi per esaltare la forma a rettangolo

Sono tanti i modi per esaltare la propria forma a rettangolo e le stesse star forniscono in tal senso molti spunti. Come abbiamo detto, il punto di forza di questa body shape sono le gambe e dunque una delle prime cose da fare è certamente metterle in risalto con vestiti a trapezio, gonne corte, shorts e pantaloni skinny o a sigaretta. Meglio se il tutto è realizzato con stoffe colorate o con stampe fantasiose, in modo da concentrare su quel punto l’attenzione.

Per mascherare invece il “punto debole” del busto, è bene optare per maglie o abiti asimmetrici e non aver paura di osare con le scollature, anche profondissime, coadivuate dal seno non prosperoso. Non è affatto un difetto, anzi, le rende ancora più aggraziate!

Infine, anche le camice e le bluse possono essere ottime alleate, ma sarebbe meglio evitarle in versioni troppo aderenti che appiattiscano la forma a rettangolo. Uno dei tagli molto adatti per le magliette estive è sicuramente quello a barchetta, ma anche i crop top si sposano bene con questa fisicità. Anche l’oversize può essere utilizzato per la forma a rettangolo, ma a piccolissime dosi e senza esagerare, per non far sparire l’esile figura in un maglione troppo lungo o largo.

E per la stagione più fredda, nessun problema: i cappotti ad accappatoio sembrano essere una manna santa per il punto vita della forma a rettangolo, così come il trench, un indumento che non dona a tutte ma sicuramente a chi ha questa body shape sì!