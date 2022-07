Bobbie Faye Ferguson è morta: l'attrice di Hazzard si è spenta per cause naturali.

Lutto nel mondo del cinema: Bobbie Faye Ferguson morta. La triste notizia è stata resa pubblica dai rappresentanti di suo figlio, con una nota all’Industry Entertainment. Il decesso sembra essere collegato a cause naturali.

Bobbie Faye Ferguson è morta

Bobbie Faye Ferguson è morta all’età di 78 anni.

L’attrice si è spenta lo scorso 25 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Il figlio ha comunicato la scomparsa del genitore ai suoi rappresentanti, incaricandoli di informare l’Industry Entertainment. La Ferguson è deceduta per cause naturali. L’attrice, oltre al pargolo, lascia la nuora, tre nipoti, due fratelli, una cognata e diversi pronipoti. Il prossimo 20 agosto, si terrà una celebrazione in suo onore a Los Angeles, con donazioni destinate a Mission Los Angeles.

La carriera di Bobbie Faye Ferguson

Classe 1943, Bobbie Faye Ferguson è nata il 10 ottobre a Memphis, nel Tennessee. Cresciuta a Eudora, in Arkansas, si è laureata all’Università di Monticello e ha insegnato recitazione alla Skyline High School di Dallas. E’ stata una dei fondatori di KD Studio, nonché insegnante. Dopo il trasferimento a Los Angeles, ha iniziato a lavorare come modella e attrice.

I titoli più famosi di Bobbie Faye Ferguson

Tra i titoli più famosi che hanno visto Bobbie Faye Ferguson sul set si ricordano: Hazzard, The Fall Guy, Dallas, Designing Women, Remington Steele, Evening Shade e Hearts Afire. Oltre alla recitazione, a metà degli anni Novanta Bill Clinton l’ha voluta per lanciare il programma multimediale della NASA a Washington, incaricandola di essere la portavoce dell’organizzazione per sette anni. In seguito, è stata assunta come consulente per pellicole legate allo spazio, come Space Cowboys di Clint Eastwood e Wild Blue Yonder di Werner Herzog.