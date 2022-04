La madre di Blind gli ha fatto causa chiedendo al rapper il versamento degli alimenti che potrebbero servire a lei e al figlio più piccolo per andare avanti.

Blind: la madre gli fa causa

La madre del rapper Blind ha confessato pubblicamente di aver sporto causa contro di lui perché, da quando ha ottenuto successo, avrebbe smesso di farsi vivo con lei e suo fratello.

La donna – che è destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater – si è appellata all’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico che, secondo la legge, prevede che i figli si occupino dei genitori in caso di difficoltà.

“È un bugiardo, sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Sentirlo parlare così mi fa veramente male”, ha dichiarato la donna mentre Blind si trova all’Isola dei Famosi, e ancora: “Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non provvederà a fare il suo dovere, ovvero pagare il mantenimento al fratellino”.

A quanto pare Blind si sarebbe rifiutato di soddisfare la richiesta della donna, che a tal proposito ha detto:

“Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale […]. Fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello indossa quello che riesco a trovare alla Caritas”.

La confessione della madre

La madre di Blind – che lui stesso ha svelato avrebbe avuto un infarto a seguito di una lite avuta con la sorella che avrebbe tentato di derubarla – ha anche rivelato che il suo rapporto con il rapper non sarebbe stato affatto come quello da lui descirtto all’Isola dei Famosi:

“Non è mai venuto a trovarmi in ospedale come ha dichiarato […]. Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, che mi diceva “Su***ami il c****”, handicappata down. Queste sono le vere cicatrici, non sono quella che descrive lui […]. Non gli è mai mancato nulla. È un bugiardo. Sta facendo di tutto per farmi avere un altro infarto”.