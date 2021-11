La bambina che è stata abbandonata perché positiva ha trovato una nuova famiglia, ma la madre biologica si è opposta. Era stata abbandonata all’ospedale dei Bambini di Palermo quando aveva 4 mesi.

Bimba positiva abbandonata trova una famiglia: era stata lasciata in ospedale a 4 mesi

La bambina che era stata abbandonata a soli 4 mesi all’ospedale dei Bambini di Palermo perché era affetta da Covid ha trovato una nuova famiglia. La notizia aveva fatto il giro d’Italia, raggiungendo anche la coppia che ha accettato di accoglierla. La bambina è guarita senza complicazioni ed è stata affidata alla nuova famiglia. Ha trascorso un anno completamente da sola. I palermitani hanno fatto molte donazioni, di vestiti e giocattoli, grazie anche al gruppo social “Mammucche”, occupandosi di lei.

Le donazioni erano state talmente tante che erano state fermate.

Bimba positiva abbandonata trova una famiglia: la guerra giudiziaria

Dopo quasi un anno trascorso da sola, la piccola, che ora ha un anno e quattro mesi, è stata affidata ad una nuova famiglia. La bambina è sana, parla, cammina ed è molto felice di stare con la nuova mamma. Ora, però, sta diventando protagonista di una guerra giudiziaria che la vede contesa tra la mamma biologica, che ha deciso di opporsi all’affidamento, e la famiglia che l’ha accolta nella sua casa.

La mamma biologica ha dichiarato che secondo lei la bambina non può essere adottabile.

Bimba positiva abbandonata trova una famiglia: “Non avevo intenzione di abbandonarla”

“Non avevo intenzione di abbandonarla. Avevo affidato la piccola a mia cognata perché dovevo tornare in Romania da mia sorella che stava morendo. Ora rivoglio Sara con me perché è mia figlia” ha dichiarato la mamma biologica a Repubblica, lo scorso 6 gennaio. Il 15 dicembre scorso la donna era stata arrestata a Catania per abbandono di minore. La nuova famiglia ha già chiesto l’adozione, ma la madre biologica vuole ricongiungersi a sua figlia. Il giudice del tribunale dei minori dovrà decidere il futuro della piccola.