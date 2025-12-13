Billy Ray Cyrus richiede un risarcimento per le spese legali nella causa sulla maternità di Miley Cyrus

Billy Ray Cyrus ha vinto una causa legale che sosteneva che una donna fosse la vera madre di Miley Cyrus.

Recentemente, la relazione tra Billy Ray Cyrus e sua figlia Miley Cyrus ha vissuto un periodo di serenità, ma non senza una controversia legale che ha attirato l’attenzione dei media. Una donna di nome Jayme Lee ha tentato di affermare di essere la vera madre biologica di Miley, scatenando una battaglia legale caratterizzata da affermazioni sorprendenti e richieste di risarcimento.

Il contesto della causa

Nel mese di maggio, Jayme Lee ha presentato una causa legale in cui sosteneva di aver avuto un accordo con Billy Ray riguardo all’adozione di Miley.

Secondo Lee, questo accordo le avrebbe consentito di scegliere il nome della bambina e di lavorare come sua tata. Tuttavia, ha accusato Billy Ray di aver violato i termini, assumendo erroneamente il ruolo di padre senza il suo consenso.

Le affermazioni di Jayme Lee

Lee ha sostenuto che le azioni di Billy Ray avessero portato a una violazione dei suoi diritti, richiedendo che il tribunale la riconoscesse come madre di Miley.

Ha chiesto danni per frode e per il dolore emotivo subito. Queste affermazioni hanno sollevato interrogativi sulla veridicità delle sue dichiarazioni.

La risposta di Billy Ray e il verdetto del tribunale

In risposta alle accuse, il legale di Billy Ray ha definito le affermazioni di Lee come “assurde e ridicole”. Ha chiarito che Billy Ray e Tish Cyrus, la madre di Miley, sono i veri genitori biologici della popolare cantante.

L’avvocato ha inoltre sottolineato che la causa di Lee era un tentativo di molestare la famiglia Cyrus e di sfruttare il sistema giudiziario.

Il verdetto finale

Il tribunale ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti e ha deciso di respingere la causa di Lee, chiudendo definitivamente il caso. La decisione con preclusione significa che Lee non potrà ripresentare la causa in futuro. Questo verdetto ha rappresentato un grande sollievo per Billy Ray, che ora può concentrarsi sulla sua vita familiare, in particolare in vista delle festività natalizie.

Le conseguenze legali per Jayme Lee

Dopo la vittoria in tribunale, Billy Ray ha presentato una richiesta per il rimborso delle spese legali, ammontanti a oltre 7.500 dollari. Lee, infatti, era responsabile per i costi legali sostenuti da Billy Ray durante la sua difesa contro le affermazioni infondate. La decisione del giudice di concedere il rimborso riflette l’assurdità della causa iniziale.

Il futuro per la famiglia Cyrus

Ora che la controversia legale è stata risolta, Billy Ray Cyrus si prepara a festeggiare il Natale con la sua famiglia, godendo di un periodo di tranquillità. La famiglia Cyrus, che ha vissuto alti e bassi nel corso degli anni, può ora affrontare il futuro con maggiore serenità, senza il peso delle accuse infondate che hanno minacciato di danneggiare la loro reputazione.