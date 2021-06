Bikini estivo : i modelli in trend del momento

Con l’estate ormai prossima, bisogna pensare a quali costume da bagno indossare e sfoggiare per andare al mare o in piscina. I modelli sono vari: si passa dai costumi interi contenitivi e modellanti al bikini estivo di cui qui si possono vedere le migliori tendenze del periodo.

Vediamo quale scegliere e le offerte da non perdere.

Bikini estivo

Un capo perfetto da sfoggiare in spiaggia, soprattutto se si ha un fisico tonico e longilineo. Per chi ancora non sa quale bikini estivo scegliere, ecco alcuni consigli utili che possono sicuramente aiutare per fare la scelta maggiormente adatta. Prima di tutto, è bene specificare che non esiste un bikini che sia adatto a tutte, ma alcuni modelli e dettagli sicuramente impreziosiscono o abbelliscono le forme.

Dal momento che durante l’estate si trascorre molto tempo in riva al spiaggia, bisogna optare per un costume da bagno che permetta di sentirsi a proprio agio e bene con se stesse, oltre che comode.

Per questa ragione, sono da evitare i modelli troppo sgambati oppure eccessivamente scollati in quanto possono causare disagio e vergogna in chi li indossa.

Si consiglia di optare per un bikini estivo che permetta di far sentire bene nella propria pelle. Alcune fantasie possono accentuare anche la personalità di chi lo indossa. Per esempio un modello con stampa animalier o fantasia leopardata sicuramente è adatto per chi ama osare e punta a un look audace.

Le righe sono simbolo di spensieratezza, mentre le romantiche possono optare per un modello colorato.

Quando si sceglie un bikini estivo bisogna anche pensare alle varie occasioni in cui lo si indossa, per cui è bene comprarne vari modelli: uno adatto per la spiaggia, un altro da indossare al momento dell’aperitivo insieme a una gonna lunga o un pareo da annodare sul fianco per una serata diversa.

Bikini estivo: modelli

Per chi ancora non sa quale bikini estivo indossare per la stagione estiva, si consiglia di puntare alle tendenze del periodo in modo da scegliere quello maggiormente adatto. Le riviste di moda e i negozi propongono tantissimi modelli e tipologie per soddisfare le esigenze e richieste di ognuna e adattarsi al fisico di ogni donna.

Le collezioni beachwear propongono tantissimi modelli e tipologie diverse. Si trovano modelli di bikini estivo con stampe a fiori, righe, stelline, tigri o anche simboli che richiamano il mare e la stagione estiva. Sono poi a tinta unita declinati in vari colori brillanti, quali il verde, il rosa, il blu, il giallo e il turchese, ma anche tonalità classiche che non stancano e sono un evergreen, come il bianco e il nero, in primis.

Il bikini estivo si arricchisce di diverse decorazioni originali e irresistibili, quali ruches, glitter, fiocchi o anche dettagli asimmetrici. Nelle collezioni abbondano le proposte dal richiamo e dall’ispirazione vintage che si caratterizzano con slip che coprono l’ombelico e che, in alcuni casi, possono anche sfiorare il bordo del top.

I modelli di bikini estivo non sono una novità dell’estate 2021, ma sicuramente continuano ad apprezzare e stupire sempre più donne che amano mettersi in gioco con qualcosa di unico e particolare. Si trovano anche tipologie di bikini estivo molto sgambati con creazioni brasiliane per un lato B al top. Da Tezenis a Calzedonia, sono diversi i brand che propongono modelli di bikini estivo cut out con tagli e che sono considerati il trend della stagione estiva.

Bikini estivo Amazon

Per comparare i vari modelli di costume da bagno, è possibile approfittare delle tante promozioni e offerte che il sito di Amazon propone con sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si possono trovare delle informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di bikini estivo accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti dell’e-commerce.

1)JFan donna costume da bagno

Un modello di bikini dal reggiseno push up imbottito in modo da far esaltare il décolleté. Un modello perfetto per l’estate, la spiaggia e le feste in riva al mare. Molto morbido, confortevole e anche traspirante. Realizzato in materiali di ottima qualità, quali elastan e poliestere. Disponibile nei colori nero, rosso, rosa, giallo, verde, e bicolore. Il prodotto maggiormente venduto in questo settore.

2)Shekini costumi da bagno donne

Un due pezzi a cinghie incrostate, che mostra ogni dettaglio del corpo. Un modello alla moda, molto sensuale e sexy. Ha una allacciatura che è regolabile sia sulla schiena che sul collo. Molto comodo e alla moda. Molto facile da indossare. Permette di mostrare le curve. Realizzato in poliestere ed elastan. Un reggiseno molto avvolgente dall’effetto push up. Un modello con reggiseno imbottito e disponibile in vari colori.

3)Rock it apparel bikini triangolo

Un bikini estivo realizzato in materiali di ottima qualità, con fodera e imbottitura. Il reggiseno ha un effetto push up che risalta il seno. Realizzato in poliammide ed elastan. Un bikini in cui la parte superiore è legata da anelli in legno di cocco. Disponibile in vari colori: bianco, ocra, rosso, verde, marrone, giallo, arancione e nero. Ha un taglio ottimo che valorizza il fisico.

Insieme al bikini estivo, ecco alcuni dei migliori modelli di costume da bagno interi.