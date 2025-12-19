Biglietti per l’Open Day MIDA Roma: Come Acquistare e Tutti i Dettagli Necessari

Prenota il tuo posto per l'Open Day MIDA a Roma e scopri tutte le attività entusiasmanti in programma! Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica e conoscere le nostre offerte formative. Unisciti a noi per un giorno di approfondimenti, presentazioni e networking. Ti aspettiamo per un evento imperdibile!

Per partecipare all’Open Day MIDA a Roma, è fondamentale prenotare il biglietto in anticipo. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire il mondo di MIDA e partecipare a varie attività interattive. Di seguito sono riportate le modalità di acquisto e tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio questa esperienza.

Informazioni sul biglietto

Il biglietto per l’Open Day MIDA ha un costo di €40,00. Questa cifra garantisce la partecipazione all’evento e riserva automaticamente il posto.

Dopo l’acquisto, verrà inviata una conferma via email, contenente tutte le informazioni operative necessarie per il giorno dell’evento.

Dettagli del biglietto

È importante sottolineare che il biglietto è destinato alle persone che accompagnano un partecipante all’Open Day. L’acquisto è possibile esclusivamente tramite un link diretto, il che rende il processo semplice e immediato. Con il biglietto, si avrà diritto all’ingresso all’evento e si potrà partecipare a tutte le attività programmate.

Attività incluse e non incluse

Il biglietto per l’Open Day MIDA consente l’accesso a un’ampia gamma di attività. Tuttavia, non è inclusa una postazione di lavoro né la partecipazione ai workshop specifici. Inoltre, il biglietto non comprende il kit prodotti per i workshop, pertanto per partecipare a queste esperienze più approfondite, è necessario considerare ulteriori opzioni di acquisto.

Accesso alle attività

Durante l’Open Day, sarà possibile partecipare a diverse attività pensate per coinvolgere i partecipanti e fornire un’idea chiara di cosa offre MIDA.

Le attività potrebbero includere dimostrazioni pratiche, sessioni informative e momenti di networking, progettati per offrire un’esperienza arricchente e stimolante.

Dettagli logistici dell’evento

L’Open Day si svolgerà il 1 febbraio 2026, presso il The Hive Hotel, situato in via Torino, 6 – Roma. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 9.00, pertanto è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo per registrarsi e prepararsi a una giornata intensa e ricca di attività.

Come arrivare

Per facilitare l’arrivo, si suggerisce di consultare le opzioni di trasporto disponibili, come i mezzi pubblici o il servizio taxi. È importante pianificare il viaggio per non perdere neanche un momento di questa esperienza unica.

Partecipare all’Open Day MIDA rappresenta un’ottima occasione per ampliare la propria rete di contatti e approfondire la conoscenza di un settore in continua evoluzione. Prenotare il biglietto garantisce l’accesso a un evento ricco di opportunità.