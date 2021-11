Il mondo della moda e quello del ciclismo si uniscono per una collaborazione davvero unica: quella tra VanMoof e Jacquemus. Il primo è un famoso brand olandese di hyperbike elettriche che ha la sua sede proprio ad Amsterdam, conosciuta, non a caso, per essere la capitale fatta su misura per le biciclette.

La seconda invece è un’etichetta francese altrettanto famosa, nata ormai nel lontano 2009 e specializzata in modo particolare in borse ed accessori, ma anche capi eccentrici ispirati alla moda anni ’80. Ecco tutto quello che sappiamo, ad ora, di questa collaborazione.

VanMoof per Jacquemus: tutto sulla bici elettrica

Non è la prima volta che vediamo collaborare due brand che apparentemente parlano due “lingue” diverse, per esempio, lo abbiamo visto recentemente con Supreme e Tiffany.

Anche questa nuova collaborazione, come dicevamo, vede due brand molto distanti tra loro unirsi in un unico progetto. Stiamo parlando della bici elettrica VanMoof, conosciuta e amata da persone in tutto il mondo, tra queste anche il designer di Jacquemos, ovvero Simon Porte, che ha fortemente voluto questa collaborazione e che la personalizza con lo stile che contraddistingue il suo marchio.

Questa bici elettrica sembra ispirarsi al modello VanMoof S3, ha un design molto minimal reso unico dal colore scelto per il telaio: un bel rosa acceso, in pieno stile Jacquemus in contrasto con alcuni dettagli bianchi, tra cui proprio il lettering del brand francese e il sellino nero.

Bici elettrica molto cool

La questione ambientale sta diventando sempre più urgente e sentita. Non è un caso infatti se le più grandi metropoli di tutto il mondo, per adeguarsi, stanno modificando le proprie viabilità aggiungendo più piste ciclabili e adattandosi in questo modo ad uno stile di vita ancora più ecosostenibile. La bici elettrica infatti, insieme al monopattino, ormai da tempo è diventata il sostituto ideale di automobili e trasporti pubblici.

Ideale per spostarsi comodamente da una parte all’altra della città senza andare ad inquinare ulteriormente l’ambiente è perfetta anche per mantenersi in forma tra un impegno e l’altro e con quella nata dalla collaborazione di VanMoof e Jacquemus lo si potrà fare con stile! Insomma, questa nuova collaborazione, oltre ad essere davvero cool è anche rispettosa dell’ambiente. Cosa che ai nostri occhi le fa acquistare ancora più punti!

Quando si potrà acquistare la bici elettrica?

Gli amanti del fitness gli appassionati di tutto ciò che è fashion staranno sicuramente fremendo dalla voglia di mettersi in sella. Ma purtroppo per loro saranno costretti ad aspettare. Quanto? Ancora non si sa.

Non è ancora stata diffusa la data in cui poter finalmente acquistare la bici elettrica di VanMood firmata da Jacquemus e sembra infatti che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Per ora, i due brand si sono semplicemente limitati ad annunciare la loro collaborazione sulle rispettive pagine Instagram, cosa che comunque lascia sperare sul fatto che i tempi di attesa non siano poi ancora così lunghi!