Un nuovo capitolo per Biancaneve

La Disney si prepara a incantare nuovamente il pubblico con un nuovo live action dedicato a Biancaneve, la prima principessa della storia del cinema d’animazione. Questo film non è solo un omaggio al classico del 1937, ma un’opportunità per rivisitare una storia amata da generazioni, portando con sé una ventata di freschezza e modernità. La protagonista, Rachel Zegler, interpreterà la dolce Biancaneve, mentre Gal Gadot darà vita alla temibile matrigna Grimilde. Ma ciò che più ci interessa sono i costumi, veri protagonisti di questa nuova avventura cinematografica.

I costumi: un viaggio nel tempo

La costumista Sandy Powell, vincitrice di tre premi Oscar, ha creato abiti che non solo richiamano l’estetica del film originale, ma la reinterpretano con un tocco contemporaneo. La scelta di mantenere la palette di colori iconica, con il blu del corpetto e il giallo della gonna, è un chiaro omaggio al passato, ma con dettagli che parlano di un’epoca diversa. Le maniche lunghe, ad esempio, conferiscono un aspetto più storico, evocando il Medioevo, mentre i materiali utilizzati sono stati scelti per esaltare la bellezza e la regalità della protagonista.

La Regina Cattiva: eleganza e potere

Gal Gadot, nei panni della Regina Cattiva, sfoggerà costumi ispirati all’era d’oro di Hollywood, con abiti che trasmettono potenza e raffinatezza. La silhouette pulita e i dettagli minimalisti, come l’imponente mantello, sono studiati per mettere in risalto i gioielli e la corona, simboli di autorità e bellezza. Sandy Powell ha dichiarato di voler creare un costume che fosse non solo bello, ma anche intimidatorio, in grado di catturare l’attenzione e il rispetto di chi guarda.

Un’estetica che fa tendenza

Con l’uscita di Biancaneve, ci si aspetta un rinnovato interesse per l’estetica medievale nel mondo della moda. Già anticipato da Pinterest Predicts, il ritorno del Medioevo come tendenza è inarrestabile, con designer di fama che riscoprono elementi storici per le loro collezioni. Questo film potrebbe dunque rappresentare un punto di partenza per una nuova ondata di creatività, dove abiti e accessori ispirati a storie di cavalieri e dame diventeranno protagonisti delle passerelle e delle strade.

In un’epoca in cui il fashion sembra cercare sempre nuove ispirazioni, Biancaneve si propone come un ponte tra passato e futuro, unendo la magia della Disney con le tendenze contemporanee. Non resta che attendere il 20 marzo, data di uscita del film, per scoprire come questi costumi prenderanno vita sul grande schermo e influenzeranno il nostro modo di vedere la moda.