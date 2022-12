Mastectomia preventiva a Los Angeles per Bianca Balti: la decisione è stata presa dalla modella quando le è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1 che incrementa il rischio di sviluppare tumori a seno e/o ovaie.

Bianca Balti: “Farò una mastectomia preventiva”

La supermodella Bianca Balti, 38 anni, si sottoporrà a un intervento di mastectomia a Los Angeles, programmato per la giornata di giovedì 8 dicembre. La musa dei grandi brand, originaria di Lodi e mamma di Matilde (15) e Mia (7), aveva già annunciato in estate di dover affrontare un’operazione per l’asportazione preventiva di ovaie e tube. Allo stesso modo, con una lettera rivolta ai fan, ha rivelato di aver deciso di farsi asportare i seni.

“Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita”, ha scritto.

La modella ha raccontato che le è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1 che aumenta le probabilità di sviluppare un tumore al seno e/o alle ovaie. Per questo motivo, dopo la diagnosi, ha scelto di farsi rimuovere preventivamente le ovaie e le tube e, poi, i seni.

L’ammissione: “Ho paura”

Bianca Balti non è l’unica ad aver optato per una simile forma di prevenzione. La medesima scelta, infatti, è stata compiuta da Angelina Jolie. Anche l’ex moglie di Brad Pitt, infatti, era portatrice della stessa mutazione.

Nonostante la decisione presa, la modella ha ammesso di essere spaventata. “Verrò ricoverata per l‘asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione”, ha detto.