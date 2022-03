Bentornato papà, il film diretto da Domenico Fortunato, è uscito al cinema a ottobre 2021 ed è stata girata tra Roma e Martina Franca. La sceneggiatura è di Cesare Fragnelli, Lorenzo Righi e lo stesso Fortunato. Tutto quello che c’è da sapere sul film.

Bentornato papà: la trama

Il film di notevole intensità ma allo stesso tempo narra una storia intrisa di amore e di sentimento, che vede come protagonista una famiglia pugliese. Come in tutte le famiglie in cui ci sono momenti di screzi e litigi è comunque una famiglia molto unita. Franco, il capofamiglia è un uomo molto ligio al lavoro, con cui mantiene e cerca di non far mancare niente ai suoi due figli Andrea e Alessandra.

Il primo, Andrea, frequenta l’università di Roma ma vive con la costante paura di poter fallire in tutto ciò che fa mentre Alessandra è molto sensibile e sogna di diventare un giorno maestra di asilo. Poi c’è Anna, moglie e madre molto affettuosa e apprensiva con tantissimi progetti per il futuro.

Un giorno Franco, dopo essere tornato da Roma per un colloquio molto importante, avrà un ictus. Questa malattia improvvisa, che mina alla serenità familiare, non solo lascerà dei segni indelebili nella vita di Franco ma tutti i famigliari verranno toccati e sconvolti.

Ciò scombussolerà la vita di tutti e obbligherà a ridiscutere progetti e priorità. Infatti uno dei temi centrali del film è proprio la precarietà delle promesse e delle speranze per il futuro. Inoltre quello che si vuole esprimere, qui, è raccontare non della malattia come un momento doloroso ma della forza immobile di uomini e donne che molto spesso sono sottoposti a dover affrontare prove dure che la vita in alcuni momenti li riserva e della lotta che ne deriva per riuscire a ricreare un nuovo equilibrio. La malattia, sarà una sfida da affrontare e un momento di crescita interiore non solo come famiglia ma anche come singoli.

Il cast

Il protagonista di Bentornato papà è Domenico Fortunato, nonché regista dello stesso film, che veste i panni di Franco. Accanto a lui c’è Anna, la moglie, interpretata dalla bravissima Donatella Finocchiaro. Nei panni dei figli Alessandra e Andrea, ci sono Giuliana Simeone e Riccardo Mandolini, che è già stato uno dei protagonisti di Baby, apprezzata serie Netflix.

Completano il cast anche attori come Giorgio Colangeli, che interpreta Silvano, fratello maggiore di Franco, Silvia Mazzieri, Giulio Beranek, Sara Putignano, Dino Abbrescia.

Curiosità sul film

Prodotto da Rai Cinema con il contributo di Apulia Film Commission, il film è stato presentato in concorso al Bif&st 2021. Per quanto riguarda le location, Bentornato papà è girato fra Roma e Martina Franca, paese pugliese di origine dello stesso regista e protagonista Domenico Fortunato.