A Le Iene Belen Rodriguez si è lasciata andare a una confessione piccante sui suoi metodi per rilassarsi.

Belen Rodriguez: l’autoerotismo

A Le Iene Belen Rodriguez ha fatto una confessione bollente in merito all’autoerotismo e, stuzzicata da Teo Mammucari, ha dichiarato in diretta tv: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo”, ha detto, e ancora: “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno.

Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione (…) Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nelle ultime settimane si è vociferato che Belen abbia in atto un ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano De Martino. I due hanno trascorso un romantico weekend in barca, a Napoli, ma ancora non hanno confermato ufficialmente il loro ritorno di fiamma.

La coppia si era separata per la seconda nel 2020 e, a seguire, Belen ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa.

Non è così”, ha dichiarato la showgirl in merito al suo ritorno di fiamma con il marito.