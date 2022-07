Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore a Sorrento: la coppia immortalata in un video social.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino proseguono indisturbati sulla strada del ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, i due si sono concessi una fuga d’amore a Sorrento, senza bambini al seguito.

Belen e Stefano: fuga d’amore a Sorrento

Fuga d’amore a Sorrento per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da quando sono tornati ad essere marito e moglie, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici cercano di tenersi il più lontano possibile dai riflettori. Eppure, quando i fan lo chiedono non possono sottrarsi a video e selfie. E’ proprio grazie ad una convidisione social di una terza persona, che i seguaci hanno scoperto la loro ultima fuga in quel di Sorrento.

Belen e Stefano a pranzo dallo chef stellato

Andare a Sorrento e non fare una sosta dall’executive chef Gennaro Scognamiglio è un’eresia. Lo sanno bene Belen e Stefano che hanno scelto di pranzare presso l’Hotel Alpha Sorrento Coast. Qui, tra un antipasto e un primo, i due piccioncini sono stati protagonisti di un video TikTok dello chef, grande amico di De Martino. “Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo“, esclama il marito della Rodriguez. Belen ha aggiunto: “E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni“.

Stefano ha messo fine al filmato utilizzando la sua solita ironia: “Mi dici grazie? Che grazie! Devi darmi 10mila euro“.

Belen e Stefano innamorati come non mai

Nonostante gli impegni di lavoro, Stefano con Tim Summer Hits e Belen con Tu Si Que Vales, i due piccioncini trovano sempre il tempo per trascorrere qualche ora insieme. Questa volta, De Martino e la Rodriguez vogliono che il ritorno di fiamma sia definitivo e stanno facendo di tutto per non deludere ancora una volta il figlio Santiago.