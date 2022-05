Belen Rodriguez è tornata a parlare dei tradimenti del marito Stefano De Martino, ammettendo che ci sono stati. A quanto pare, però, sono acqua passata e lei e l’ex talento di Amici di Maria De Filippi si sono da tempo perdonati a vicenda.

Qualche tempo fa, precisamente nell’estate 2020, Dagospia lanciava una notizia bomba: Stefano De Martino aveva tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. Uno scoop che lasciò tutti senza parole e che spinse la showgirl argentina a mettere fine al suo matrimonio con l’ex talento di Amici. Roberto D’Agostino scriveva: “A Stefano che adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone.

Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De Martino“.

A distanza di anni da quel momento, Belen e Stefano sono tornati insieme. Nell’ultima puntata de Le Iene, la Rodriguez ha deciso di mettere la parola fine alla questione ‘tradimenti’.

Incalzata da Teo Mammucari, che parlava esplicitamente di corna ed eventuali scoperte, ha dichiarato:

Belen ha così smentito le parole di Dagospia: non ha mai scoperto un vero tradimento di Stefano. Poi, alla domanda su una eventuale donna che vedrebbe bene accanto a De Martino, ha ammesso:

“Se Stefano dovesse tradirmi con una tra Cecilia e Iva Zanicchi ? Oddio con mia sorella mai, quindi la Zanicchi. Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Con un uomo come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No sempre Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella”.

In una puntata de Le Iene di qualche settimana fa, Belen ha parlato di un altro lato che la lega a Stefano: la passione. La showgirl argentina, senza fare in modo esplicito il nome del marito, ha ammesso:

“Questa persona la conosco da più di 11 anni. Penso che sia l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Credo che mi abbia anche tradita a dire la verità. Però voglio essere sincera, questo uomo ha anche sofferto per me, bisogna essere onesti e ammettere. Tra i miei compagni è il più sensuale, andiamo molto d’accordo su certe cose diciamo. Se è anche il più infedele di tutti? Oddio forse sì, non saprei dirti con precisione, più o meno sì dai. A parte questo, io per lui ci sarò sempre e lo stesso lui per me e ne sono certa. Mi fa arrabbiare, ma poi torna tutto come prima. Volete che lo descriva con una parola? Allora dico neomelodico”.