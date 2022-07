Belen: la madre commenta una foto di Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finalmente usciti allo scoperto. Oltre agli apprezzamenti, sono arrivate puntuali anche le critiche. La madre della showgirl argentina ha commentato una foto della figlia e ne ha approfittato per rispondere ad un hater.

Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finalmente usciti allo scoperto sui social. I due sono tornati a condividere immagini di coppia, accompagnati da didascalie che fanno sognare i fan. Perfino la madre della showgirl ha commentato una foto dell’ex ballerino di Amici che bacia la pargola. Veronica Cozzani ha piazzato un like, poi non ha potuto fare a meno di rispondere ad un hater.

Lo scatto in questione riprende Belen e Stefano che si scambiano un passionale bacio sulle labbra. Un fan della coppia ha scritto: “Felice per voi, l’amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto“. Un hater, però, ha risposto: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza“. A questo punto, la madre della Rodriguez ha tuonato:

Da anni, ormai, si parla della partecipazione della madre di Belen ad un reality. Anche se in tanti la danno come concorrente del GF Vip 7, in partenza il prossimo settembre, Veronica Cozzani non ha nessuna intenzione di diventare Vippona. Ha dichiarato:

“La verità è che non mi piace stare in tv e si vede benissimo. No, non farò mai un reality, anche solo per il bagno. Non mi vedrete mai al GF Vip o a L’Isola. Il punto del bagno mi ferma dal fare tutto, poi ci sono anche le telecamere. Non potrei sopportare il fatto di non avere un bagno privato. Non potrei mai farlo, sono l’unica della famiglia che non vuole fare questi programmi. Dai non scherziamo, non potrei mai condividere un bagno con 20 persone o fare le cose in una buca in spiaggia. Poi ognuno fa quello che vuole”.