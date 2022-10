Belen Rodriguez è più innamorata che mai di Stefano De Martino. Tutto quello che c'è da sapere sul messaggio della showgirl condiviso via social.

A quanto pare l’amore procede a gonfie vele tra Belen Rodriguez e il suo ex marito, Stefano De Martino, e nelle ultime ore la showgirl è tornata a ribadire i suoi sentimenti nei suoi confronti.

Belen Rodriguez: l’amore per De Martino

Da quasi un anno Belen e De Martino sono tornati a fare coppia fissa e nelle ultime ore la showgirl ha lodato il lavoro svolto dal marito in tv e ha scritto sui social: “Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!”. In tanti si chiedono perhcé la showgirl abbia sottolineato che De Martino la farebbe sorridere “quasi sempre” e sono curiosi di sapere se lui commenterà la frecciatina di sua moglie ma, al momento, sulla questione tutto tace.

La famiglia allargata

Di recente Belen ha lodato il fatto che Stefano abbia deciso di tornare insieme a lei nonostante da un anno sia mamma di una bambina, Luna Marì, nata da un’altra relazione (quella con Antonino Spinalbese). Il ballerino dal canto suo ha dichiarato di considerare la piccola Luna come una nipote e ha rivelato che lui e Belen condurrebbero una quotidianità praticamente “normale”, tra passeggiate al parco con i figli e serate trascorse davanti alla tv.

In tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due questa volta sia destinata a durare e se, un giorno, si decideranno ad allargere ulteriormente la famiglia con l’arrivo di un altro bebè.