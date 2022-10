Belen Rodriguez in Puglia per lavoro con un look griffatissimo: il prezzo è sbalorditivo.

Belen Rodriguez ha lasciato Milano per recarsi in Puglia con la sorella Cecilia. E’ qui che le due hanno in programma uno shooting per il loro marchio Hinnonimate. La showgirl argentina ha scelto un look casual che è stato apprezzato dalle fashion addicted, anche se in poche potranno permetterselo visto il prezzo sbalorditivo.

Belen in Puglia con un look griffatissimo

In Puglia con la sorella Cecilia per alcuni impegni di lavoro, Belen Rodriguez si è mostrata sui social con un look casual davvero sbarazzino. La showgirl argentina, che in una delle ultime puntate de Le Iene ha ammesso che guadagna più di un calciatore, non ha badato a spese.

I brand scelti da Belen Rodriguez

Belen ha optato per una minigonna sartoriale leggermente plissettata e a vita bassa, firmata Miu Miu, con una semplice canotta bianca.

Ai piedi ha calzato un paio di Adidas Superstar 82 Panel in off white, mentre come borsa ha scelto la Lady Dior piccola.

Quanto costa l’outfit di Belen?

La minigonna di Miu Miu sfoggiata da Belen è in vendita sui siti della moda di lusso al prezzo di 1.148 euro, mentre le Adidas partono da 96 euro. La Lady Dior, invece, costa 4.600 euro. Facendo un rapido calcolo, la Rodriguez ha sfoggiato un look da 5.844 euro.

Se a questa cifra aggiungiamo canotta e intimo, si arriva tranquillamente a 6mila euro se non oltre.