Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati insieme mentre si trovavano in un parco pubblico di Milano in compagnia di Santiago e della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Stefano: al parco con i figli

Per la prima volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla showgirl e Antonino Spinalbese durante l’estate 2021.

Da tempo si vocifera per la coppia di un presunto ritorno di fiamma ma i due non hanno ancora confermato pubblicamente la notizia e, secondo Chi, Belen avrebbe accettato di far tornare a Stefano a casa sua solo con l’ultimatum di costruire un’intera vita insieme (e non lasciarsi mai più). La coppia si è separata già due volte e durante una delle loro separazioni Belen si è legata a Antonino Spinalbese, padre della sua seconda bambina.

Belen Rodriguez e la rottura da Antonino Spinalbese

Belen ha parlato di “incompatibilità caratteriale” che avrebbe spinto lei e Antonino ad allontanarsi. L’hair stylist è comunque molto legato a sua figlia e non perde occasione per vederla. Di recente Antonino ha confessato di soffrire di una malattia autoimmune ma Belen ha rivelato di non essere a conoscenza della notizia. “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas. Non è una cosa così.

Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente“, ha dichiarato la showgirl, che oggi non avrebbe praticamente alcun rapporto con il suo ex compagno.