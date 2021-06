Con Beautygram by Trash Italiano i filtri di bellezza diventano realtà. Una nuova linea di skincare che trasforma la bellezza virtuale in reale. Ciò, con un obiettivo nuovo, quello di “social skincare“. Un concetto frutto dell’esperienza con i social del team di Trash Italiano.

Il progetto dunque unisce i prodotti di bellezza al mondo digitale e punta a degli effetti che non siano distanti dall’immagine che diamo su social.

Beautygram di Trash Italiano: la nuova linea di prodotti ad “effetto filtro”

Beautygram by Trash Italiano propone la capsule collection. Una collezione utile e ricca che racchiude al suo interno i migliori prodotti del brand. La capsule collection consta di sei prodotti di bellezza essenziali da utilizzare con costanza e dall’effetto immediato.

Sì, poiché i risultati conseguiti dalla beauty routine firmata Beautygram sono visibili in breve tempo e con evidenza!

Insomma, una collezione da non perdere che contiene creme, sieri, maschere ed altri tipi di prodotti senza l’utilizzo di sostanze “pesanti” per la pelle. L’obiettivo del brand è proprio quello di offrire una gamma di prodotti da beauty routine che producono immediati effetti sulla pelle, visibili subito dopo l’applicazione dei prodotti.

Vediamo nel dettaglio i prodotti di cui si compone la capsule collection di Beautygram by Trash Italiano.

Beautygram Tronista

Beautygram Tronista è un siero viso che distende la pelle e la illumina notevolmente. Inoltre, con la sua formula coprente, riesce a coprire le imperfezioni della pelle. Il siero ha un profumo di vaniglia e bergamotto.

Beautygram First Reaction

Beautygram First Reaction è un detergente rivoluzionario in cristalli che pulisce la pelle eliminando le impurità, dalle sostanze naturali di scarto a quelle che si depositano per via dell’inquinamento. Questo detergente può essere utilizzato anche come prodotto da rimozione make up.

Beautygram 22%

Beautygram 22% è la crema viso della capsule collection. Una volta applicata ha l’effetto di levigare, tonificare e soprattutto idratare la pelle. In combinazione agli altri prodotti, ne amplifica gli effetti e ne determina una lunga durata. Come fosse un fissante.

Beuatygram Imprenditrice Digitale

Beuatygram Imprenditrice Digitale è la punta di diamante della linea. Il prodotto definito “Filtro Social” è effettivamente un’applicazione che copre le imperfezioni e rende la pelle liscia e luminosa. Aiuta a dare, in sintesi, quell’effetto uniforme tipico dei filtri social. Può essere utilizzato anche sopra il make up.

Beautygram Camalow

Il Beautygram Camalow è l’ultimo dei prodotti della collezione ed è un volumizzante per labbra. Ha un effetto di super-volume una volta applicato ed è studiato per rimpolpare fino al 25% in più. Questo prodotto può essere sempre portato con se ed utilizzato anche come lucidalabbra naturale.

La linea di prodotti Beautygram è interamente studiata per un’applicazione adatta ad ogni tipo di pelle. Il brand non utilizza infatti silicone, derivati del petrolio, sls e parabeni. Inoltre, la linea si rivela anche molto rispettosa dell’ambiente avendo optato per un uso della plastica limitato al necessario ed, in alternativa, a carta e vetro.

