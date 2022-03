La Corea del Sud, ed in particolare Seoul, è uno dei centri nevralgici da cui provengono tutte le novità e tutti i prodotti che noi conosciamo. La K-beauty o skincare coreana è ormai un fenomeno molto diffuso in Occidente. Attraverso questa beauty routine dai famosi 10 step è possibile ottenere una pelle giovane, luminosa ed elastica.

Ed è proprio da Seuol che arrivano le nuove beauty trend korea per la primavera 2022.

Le nuove tendenze K-beauty per la primavera 2022

Routine minimalista, nuovi ingredienti come quelli fermentati, proteggere barriera cutanea, prodotti contro la maskne e bellezza high-tech: ecco i prossimi beauty trend 2022 direttamente dalla Korea.

Skinimlism

Nel 2022 la skincare coreana diventa più veloce e pratica grazie alla skinimlism. I famosi 10 step vengono ridotti attraverso l’utilizzo di prodotti più specifici e funzionali che ne aggregano 2 per esempio tonico ed essenza.

Si inizia a parlare di prodotti multiuso che sono davvero ottimi e che hanno colpito tutti. Questi prodotti che non solo si prendono cura della pelle ma fanno anche risparmiare tempo davanti allo specchio sembrano essere i nuovi prediletti per la nuova skincare. Inoltre anche gli ingredienti presenti nei cosmetici si sono ridotti, preferendo sempre più dei prodotti naturali, nutrienti e illuminanti a discapito di quelli chimici e troppo aggressivi per la pelle.

Barriera cutanea o microbioma

Molto importante per questo 2022 è sicuramente la difesa della barriera cutanea. Come la si difende? Attivando il microbioma, che è l’insieme di microorganismi che si stabiliscono sulla nostra epidermide e ne stabilisce la sua salute. Per fare in modo che la flora batteria della nostra pelle sia in salute, molto importante sarà utilizzare dei prodotti naturali e biologici come olii e burri ed evitare invece di utilizzare prodotti aggressivi e contenenti alcol. In questo modo la barriera si rinforzerà e potrà contrastare smog, raggi UV e luce blu.

Ingredienti fermentati

Lo scopo della cosmesi coreana, negli ultimi anni si è concentrata sempre di più a riparare, lenire le pelli più sensibili. Si è visto che per favorire un microbioma sano ed equilibrato, molto importante è l’utilizzo di ingredienti fermentati, come il tè e il kombucha. Questi ingredienti fermentati oltre a bilanciare la flora batteria sono ipoallergenici, idratanti e svolgono un effetto calmante.

Prodotti contro la maskne

Per tutto il periodo della pandemia e post pandemia si è parlato di maskne? che cos’è? Letteralmente il termine maskne è l’unione di mascherina ed ance. Questo termine tende ad indicare una serie di reazioni della pelle che possono avere origine dall’uso prolungato della mascherina. Proprio per questo motivo la K-beauty ha risposto con una serie di detergenti, scrub e peeling che aiutano a purificare a fondo la pelle senza stressarla.

Sostenibilità

La cosmesi coreana è sempre più diretta verso la sostenibilità. Infatti, vi è una maggiore innovazione non solo negli ingredienti ma anche negli imballaggi sostenibili. Anche i nuovi ingredienti possono essere creati in laboratorio in un modo più ecologico.

Bellezza high-tech

Nell’ultimo decennio, la domanda di dispositivi di bellezza domestici e high-tech, come maschere LED, spazzole detergenti elettriche ed ad ultrasuoni è aumentata. Il Covid ha sicuramente accelerato questa moda, con le innovazioni tecnologiche di bellezza domestica ormai richieste a livello globale ed aperte a tutte.