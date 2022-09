La morte della Regina Elisabetta ha scosso il mondo intero e, come accade sempre in circostanze di questo genere, nascono anche polemiche del tutto insensate. L’ultima riguarda il giornalista della BBC Huw Edwards, che è andato in onda vestito a lutto prima dell’annuncio del decesso della sovrana.

BBC, Huw Edwards in lutto prima della morte della Regina

Giovedì 8 settembre 2022 è un giorno che entrerà nei libri di storia: dopo 70 anni di regno e con 96 candeline sul groppone è morta la Regina Elisabetta. Prima dell’annuncio ufficiale dato da Buckingham Palace, le notizie sulle condizioni di salute della sovrana erano già allarmanti, motivo per cui la BBC ha interrotto la programmazione per mandare in onda uno speciale in diretta condotto dal giornalista Huw Edwards. L’uomo si è presentato in video già vestito a lutto, con un completo total black.

Questa scelta, neanche a dirlo, ha alzato un polverone.

Critiche alla BBC e ad Edwards per il precoce lutto

Huw Edwards ha indossato un completo nero, con la sola camicia bianca a spezzare un po’ il look. Una scelta non casuale, sia chiaro. Il protocollo reale per la morte della Regina Elisabetta, denominato Operazione London Bridge, d’altronde parla chiaro. Tutti i giornalisti tv, dopo l’annuncio della sua dipartita, devono vestire a lutto in segno di rispetto.

Il presentatore della BBC ha fatto il piccolo errore: non ha atteso la comunicazione ufficiale da parte di Buckingham Palace e si è mostrato in video come se la Queen fosse già morta. La polemica, neanche a dirlo, si è accesa in un lampo. “Una cravatta nera è stata prematura e sbagliata“, ha tuonato il giornalista Alastair Stewart OBE.

Perché la BBC era già in lutto prima dell’annucio della morte?

Critiche a parte, perché la BBC e Huw Edwards hanno scelto di mostrarsi in lutto prima dell’annuncio della morte? Non abbiamo una risposta certa, ma possiamo comunque fare delle ipotesi. Le condizioni della Regina Elisabetta erano già gravi prima della messa in onda, motivo che potrebbe aver spinto il giornalista a premunirsi in vista di una comunicazione durante la diretta. Allo stesso modo, è possibile che la BBC abbia ricevuto la notizia del decesso qualche ora prima dell’annuncio ufficiale. D’altronde, non sarebbe la prima volta che la Royal Family rende pubblica la morte a distanza di ore dall’effettiva dipartita.