Sabato 10 settembre 2022 Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il battesimo della piccola Giulietta, nata il 4 marzo 2022.

La coppia, fidanzata da tre anni, è sempre rimasta molto riservata per quanto riguarda la condivisione dei momenti legati alla loro relazione.

Tuttavia, in occasione di un evento così importante, hanno voluto condividere qualche momento significativo che li ritrae felici ed emozionati per il battesimo della piccola di casa.

Il battesimo di Giulietta: dalla location agli outfit

In occasione del battesimo di Giulietta, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno scelto una location che dire meravigliosa è, a tutti gli effetti, dire poco. Si tratta del Castello di Granarola, uno dei pochi castelli rimasti sulle splendide colline romagnole, vicinissime al mare Adriatico.

Un luogo fatato, letteralmente da sogno e da fare innamorare chiunque; un posto perfetto per un’occasione così importante: da ricordare per sempre.

Tutto, per il battesimo della piccola Giulietta, è stato organizzato alla perfezione: dalla personalizzazione dei cuscini e delle coperte, alla presenza di dolcissimi peluche a forma di orsetto, palloncini di ogni tipologia e simpatici gadget da donare a tutti gli ospiti presenti alla festa. L’atmosfera, suggestiva e dalle sfumature magiche, è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di camper caratteristici e coperte sui bellissimi prati da pic nic: una favola!

A conclusione dell’evento, inoltre, una bellissima torta multipiano e decorata in stile shabby con altri orsetti e applicazioni floreali.

Nulla è stato lasciato al caso.

Tutto incantevole per il battessimo di Giulietta, la vera protagonista della giornata: dolcissima in un abitino smanicato bianco dai dettagli pastello gialli e rosa, la piccola era abbinata anche alla mamma Francesca Sofia Novello. Per l’occasione, infatti, Novello ha scelto un meraviglioso abito lungo color panna e dallo spacco laterale e dalle maniche lunghe, abbinato a una micro bag blu notte e sandali gioiello con tacco alto: perfetta! Per Valentino Rossi, invece, una camicia dalla trama etnica con sfondo crema lasciata slacciata e abbinata a una t-shirt tinta unita e a un paio di pantaloni scuri: semplice, ma raffinato.

Teddy bear, palloncini, buffet, vasetti di miele, luci, musica e divertimento: la piccola Giulietta ha ricevuto il sacramento del battesimo e ha festeggiato in mezzo alla natura, per una giornata difficile da dimenticare. All’appello degli invitati, tra famiglia e amici, non poteva mancare lui, Cesare Cremonini, grande amico della coppia Rossi-Novello. Tra foto, scherzi, affetto reciproco e voglia di condividere un momento così magico, Cremonini ha poi preso il microfono in mano e ha deliziato tutte le persone con la sua voce.

Un evento magico, un’occasione per celebrare Giulietta, un momento per condividere e stare insieme. Persi tra le colline romagnole, il profumo di verde, il sole che tramonta, la dolcezza di una torta e un palloncino che vola alto in cielo: la parola d’ordine è famiglia, indissolubile, unica, per sempre viva.

Arriverà anche un maschietto? Pare che il desiderio di allargare la famiglia ci sia (maschio e femmina sarebbe l’ideale), ma bisognerà aspettare e vedere che cosa accadrà. Per ora auguri alla piccola Giulietta Rossi.