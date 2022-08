Batgirl è stato cancellato, la Warner Bros ha deciso di non distribuirlo nonostante sia già stato prodotto. Come mai questa drastica decisione?

Promettere un prodotto ai fan e poi sfilarglielo da sotto il naso non è mai una buona mossa. Eppure è quello che è successo in casa Warner Bros. Discovery. Batgirl è stato infatti cancellato, nonostante si trovasse in una fasa di lavorazione abbastanza avanzata.

Una decisione repentina, di cui non c’erano state avvisaglie e che giunge come un fulmine a ciel sereno.

Batgirl cancellato in una fase molto avanzata dei lavori: scopriamo perché

Basti pensare che le riprese e la fotografia erano state ultimate a marzo 2022 e che la pellicola era già in post-produzione! Una grossa fetta di lavoro era dunque già stata fatta e sembra davvero tutto quasi pronto all’arrivo di Batgirl su HBO Max.

Invece Batgirl, con Leslie Grace a vestirne i panni e il grande ritorno di Michael Keaton come Batman, è stato brutalmente cancellato.

Chiaramente i fan si sono subito incuriositi sulle motivazioni di una simile scelta, anche perché Batgirl aveva un budget da capogiro (70 milioni di dollari spesi e 100 milioni previsti). Pare che i soldi – anche in questo caso – non facciano la felicità: alle proiezioni di prova del prodotto, Batgirl non avrebbe infatti riscosso il benché minimo successo tra gli spettatori dei test.

Pare quindi che Warner Bros. Discovery abbia scelto di battere in ritirata piuttosto che offrire al pubblico un prodotto non all’altezza.

Così avrebbe confermato una fonte anonima al Post, affermando che i produttori “pensano che una Batgirl inqualificabile sia un errore irrimediabile“. Un’affermazione non da poco – e una definizione davvero poco lusinghiera, che non avrà fatto piacere neppure a Leslie Grace. Tuttavia, i produttori sono intervenuti subito in difesa dell’attrice e del cast in generale, chiarendo che non è stata certo la performance degli attori a inficiare la qualità del prodotto.

Difatti, dopo la fuga di notizie, Warner Bros. Discovery si è vista costretta a mettere a tacere le malelingue con un comunicato ufficiale che chiarisce le problematiche legate alla produzione di Batgirl. Scopriamo quanto dichiarato dalla casa di produzione.

Batgirl cancellato: c’è possibilità che il progetto venga ripreso?

In merito al fatto che Batgirl sia stato cancellato, Warner Bros. Discovery ha dichiarato che si tratta di una scelta determinata da un cambio di strategia sulla gestione della produzione dell’Universo DC e della piattaforma HBO Max. Non è una motiviazione che suona nuova alle orecchie dei fan, giacché WB Discovery aveva già in passato espresso la volontà di fare di DC un franchise per film-evento, soprattutto dopo il grande successo commerciale di The Batman.

Certo questo non chiarisce come mai ci si sia spinti così avanti con un progetto tanto costoso. Sebbene si voglia dar credito al comunicato ufficiale, i più sono convinti che le problematiche di sforamenti di budget siano pesate molto di più sulla decisione rispetto ad altri fattori. Inoltre, il fatto che nei test di proiezione il film non abbia riscosso successo non è di certo un dato confortante per distribuire una pellicola.

Batgirl resta dunque un grande punto interrogativo. Ma se ad oggi dovessimo ipotizzare una sua produzione più avanti o una ripresa dello stesso progetto, sembra che il no sia categorico.